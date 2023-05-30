Kılıçdaroğlu istifa edecek mi? CHP'den ilk açıklama!

Seçim mağlubiyetinin ardından CHP tabanının istifaya davet ettiği CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun geleceği hakkında CHP'den ilk resmi açıklama geldi.

Yeniden milletvekili seçilen CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, TBMM'de yaptığı açıklamada Kılıçdaroğlu'nun geleceği hakkında önemli açıklamalar yaptı.

Özel'in açıklamasından öne çıkanlar şu şekilde:

"CHP yetkili kurullarını toplayarak seçim sonuçlarını değerlendirecek. CHP bundan sonraki yol haritasını kamuoyuyla paylaşacak. Sayın Genel Başkan'a siz elinden geleni yaptınız diye duygu yüklü mesajlar geldiğini söyleyebilirim. Kemal Kılıçdaroğlu ile ilgili herhangi bir olumsuz bir yaklaşım olmadığını görüyoruz.

Genel Başkan'ın adaylığı sürecinden sonra seçmenle kurduğu ilişki ve bundan sonraki süreçle ilgili olarak seçmenle paylaştıkları hepimizi gururlandırıyor. Yapacağımız toplantının ardından yol haritasını belirleyeceğiz."