Kılıçdaroğlu isimsiz bir aday mı çıkaracak?

Halk TV'de program yapan Emin Çapa, Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayının kim olacağına dair ilginç bir iddiada bulundu. Duyduğu isim karşısında şok olduğunu belirten Çapa, "Seçmen beğenir mi? Ben ciddi bir şok yaşadım. Henüz emin değilim." dedi.

İkinci Ekmeleddin vakası olabilir

Çapa, bahsedilen adayın Kılıçdaroğlu, Akşener ve Karamollaoğlu tarafından reddedilen bir aday olmadığını ancak ikinci Ekmelettin vakası olarak algılanabileceğini belirtti. Akşener'in, Kılıçdaroğlu'nun aday olmasını avantajlı bulacağını belirten Çapa, "Aslında Meral Akşener, Sayın Kılıçdaroğlu'nun adaylığını ister. Bu durum kendisine tüm yetkileri kullanacak olan başbakanlık için pazarlık yapma şansı verir. Ayrıca Sayın Yavaş'tan kesin emin değilim ama, Sayın İmamoğlu'nun 'yetkisiz cumhurbaşkanı' olmayı istemediğinden kesin olarak eminim." dedi.

"Kamuoyu bu adayı kabul eder mi?"

Emin Çapa açıklamalarına şu şekilde devam etti: "İşte o yüzden Sayın Kılıçdaroğlu'nun kendileriyle görüşmeye gönderdiği 'arkasında parti desteği olmayan' adayı ideal çözüm olarak görüyor. Dikkat ederseniz, 'Cumhurbaşkanı yardımcısı, başbakan gibi yetki kullanabilir' diyor. Buradaki sorun kamuoyu bu adayı kabul eder mi?"

"Ben ciddi bir şok yaşadım"

"Oradaki aday İmamoğlu değil. Şu anda hiç kimsenin konuşmadığı, adı kamuoyunda bilinmeyen, tanınmayan bir aday. Partilerle ilişkisi olmayan bir aday var. Kendisinden onay almadan adını açıklayamam. Ama liderlerin kafasındaki birçok girdiye yanıt veriyor. Ama o girdilerin büyük kısım halkın umurunda değil. Seçmen beğenir mi? Ben ciddi bir şok yaşadım. Henüz emin değilim."