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Kılıçdaroğlu ile İnce yarın görüşecek!

CHP lideri Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce ile görüşme talebinin olduğunu, görüşmenin büyük ihtimalle yarın olacağını söyledi.

Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce ile görüşme talebinin olduğunu söyledi. 

Ruşen Çakır'a konuşan Kılıçdaroğlu, "Görüşme talebi bizden gitti. Yarın büyük olasılıkla görüşeceğiz" ifadelerini kullandı. 

Memleket Partisi'nin bugün düzenlenecek MYK toplantısında Kılıçdaroğlu'nun görüşme talebinin değerlendirileceği belirtildi.

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