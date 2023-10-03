Kılıçdaroğlu: “İçişleri Bakanı'nı tebrik ettim”

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında konuştu.

Kılıçdaroğlu'nun konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

"Bu ülke terörden çok çekti. Terör nereden gelirse gelsin terörle mücadele etmek bir insanlık görevidir. Teröre karşı durmak, ortak tepki vermek hepimizin görevidir. Pazar günü İçişleri Bakanını arayıp bilgi aldım. İçişleri Bakanı'na uyuşturucu baronları ve çetelerle mücadelesi üzerinden tebrik ettim. Bunun özellikle altını çizmek isterim.

TBMM'den bir kanun çıktı. TMSF'den yolsuzluk yapanlar hakkında soruşturma açılamaz diye bir kanun çıktı. Dünya tarihinde bir ilktir. Yolsuzluk yapanların soruşturulmasını engelleyen bir kanun TBMM'den geçti. CHP'nin bu süreçte aldığı görev sıradan bir görev değildir. Hangi koşullarda mücadele verdiğimizin de herkes tarafından bilinmesini isterim.

Eşit olmayan bir mücadele veriyoruz

Bizler kıt kanaat seçim çalışması yaparken onlar devletin tüm imkanlarıyla meydanlardaydı. Eşit olmayan koşullarda bir mücadele yürütüyoruz biz. Bu eşit olmayan mücadelenin tüm sonuçlarına katlanmaya hazırız. Mahkeme ise mahkeme dava ise dava... Asla inandığımız yoldan dönmeyeceğiz.

Bir Japon atasözü vardır. Pirincin içindeki siyah taşlardan değil beyaz taşlardan kork. Erdoğan TBMM'nin açılış konuşmasında sivil bir anayasa yapalım dedi. Erdoğan gerçekten insanını seviyor mu, demokrasiden yana mı, adaletten yana mı?

Anayasa askıda

Düşüncesini açıkladı diye hapishaneler doldu. Gazeteci ağzını açıyor doğru içerde, vatandaş ağzını açıyor doğru içerde. Anayasanın kendine verdiği hakkı biri kullandığı için içerdeyse anayasa askıda demektir. Aydınlar neden içerde? Düşüncelerini açıkladılar diye. Erdoğan gerçek anlamda sivil bir anayasa istemiyor. Biz senin önünde koşulsuz davranan kişiler değiliz. Biz aklımızı kullanan siyasi bir gelenekten geliyoruz. Biz Milliyetçi Hareket Partisi değiliz.

RTÜK infaz kurumu gibi

Basın hürdür sansür edilemez. Basımevi kurmak için izin dahi almaya gerek yoktur. Devletin bankaları nereye ilan veriyor? Özgürlüklerden yana olan bir internet sitesine bir ilan verdi mi? Hepsi havuz medyasına gidiyor. RTÜK havuz medyası ne yaparsa yapsın onları görmez. Ama özgür medya yayın yaptığında hemen inceler. Bir infaz kurumu gibi çalışıyor. Anayasada yer alan basın hürriyetinin gereği yerine getirilmiyor. Bana sivil anayasadan hukuktan bahsediyorlar, sen onu benim külahıma anlat."