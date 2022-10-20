Kılıçdaroğlu herkesten saklıyordu! ABD'deki 8 saatin sırrı çözüldü!

CHP Lideri Kılıçdaroğlu'nun ABD ziyaretinde 8 saat boyunca ortadan kaybolması siyaset gündeminin en sıcak başlığı durumunda.

Kılıçdaroğlu'nun 8 saatlik yok oluşu geçtiğimiz günlerde grup toplantılarını gerçekleştiren liderlerin de gündemine gelmiş ve ABD ziyaretinin detayları iyiden iyiye merak edilir olmuştu.

Kılıçdaroğlu'nun 8 saatlik sır perdesini Ajans Haber köşe yazarı Ünsal Ergel araladı.

Ergel, ana muhalefet liderinin 8 saatlik yok oluşunun öncesinde, yanındaki heyeti ve gazetecileri uçakla Boston'a gönderip, kendisinin karayoluyla gitmeyi tercih ettiğini belirtti.

Devlet görevlileri takip etti

İktidara namzet ana muhalefet partisinin liderinin bir ülkeye ziyaretinin, devletin mutlaka takibe alacağını belirten Ergel, "Çünkü daha önce de gittiğimiz her ülkede devlet görevlileri, ulusal güvenliğin gereği, önemli isimleri hem korumak, hem de istihbari zafiyet oluşmaması için takip ettiğini görmüştüm." ifadesini paylaştı.

Kılıçdaroğlu’nun ziyaretinin de devletin güvenlik birimlerince yakından takip edildiğini öğrenen Ergel, "Kılıçdaroğlu'nun 4 ayrı ekiple hem heyet, hem de Kılıçdaroğlu’nun güvenliğinin alındığı duydum. Görüştüğüm devlet yetkilileri 'Orada yaşayacağı en basit bir olay, bir yumruk ya da başka bir saldırı, uluslararası arenada Türkiye Cumhuriyeti’nin güvenlik güçlerinin zafiyeti olarak algılanacağı için, kendi istemese bile bu rutin gerçekleştirilir' sözleriyle açıklandı. Köşe kapmaca oynadılar." ifadelerine yer verdi.

Güvenlik güçleri arasında köşe kapmaca

ABD’de her iki ülkenin güvenlik güçleri arasında polisiye filmleri aratmayacak köşe kapmacalar oynandığını belirten Ergel, "Detayları anlatmak çok hoş olmaz ama ABD’li istihbaratçı arkadaşlar resmen perdeleme yapmaya çalışmış." ifadelerini kullandı.

FETÖ'nün kilit ismi ile görüştü

Kılıçdaroğlu’nun gizemli saatlerindeki görüşmesini, terör örgütü FETÖ’nün ABD’deki kilit ismi Türk Amerikan Birliği (TAA) Başkanı Faruk Taban'ın organize ettiğini vurgulayan Ergel, "Taban, örgütün ABD imamı olarak biliniyor. ABD Başkanı Joe Biden’e seçim kampanyasında destek veren ve yakın ilişkiler kuran Taban, Kılıçdaroğlu’nu ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris ile görüştüreceğini belirterek yanındaki heyetten ayrılmasını istediği ifade ediliyor." diye yazdı.

Kılıçdaroğlu'nun ABD ziyareteinde beklediğini bulamadığını belirten Ergel şu ifadeleri paylaştı:

"Bir gün öncesinde, gelen bu bilginin ardından Kılıçdaroğlu, korumalarını bile almadan sabah saatlerinde kaldığı yerden ayrılıyor. Bir süre köşe kapmacanın ardından Kılıçdaroğlu, Taban’ın daha önce bildirdiği adresteki butik otele geliyor. Yanında ise sadece eski büyükelçi ve İstanbul Milletvekili Ünal Çeviköz bulunuyor. Otel lobisinde gerçekleşen görüşmeye, biri siyahi Harris’e yakın iki senato üyesi geldi. Kılıçdaroğlu’nun tercümanlığını Çeviköz yaptı. Yaklaşık 45 dakika sürdüğünü öğrendiğim bu görüşmeden Kılıçdaroğlu çok da memnun kalmadı. Vizyon görüşmesinde neler konuşulduğunu bilemem ancak Kılıçdaroğlu’nun büyük bir hayal kırıklığı yaşadığını sanıyorum. 'ABD Başkan Yardımcısı ile görüşmek yerine ona yakın iki isimle konuşmak çok da hoşuna gitmemiştir' diye düşünüyorum mesela."