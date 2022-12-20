Kılıçdaroğlu: Herkes Bay Kemal'i beklesin

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, bütçe görüşmeleri sonrası ilk grup toplantısında bir kez daha adaylık sinyali verdi.

Kılıçdaroğlu, İBB Başkanı İmamoğlu'nun da katıldığı grup toplantısının son bölümünde, "Herkes Bay Kemal'i beklesin" dedi.

Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarından önemli satır başları şu şekilde:

Bir partinin genel başkanı İstanbul’da Kadıköy’de kendi ilçe binasına giremiyor. Talimat verilmiş. Altı milyon oy alan bir siyasi partinin genel başkanı kendi ilçe binasına giremiyor. Haksızlık karşısında susan dilsiz şeytandır. Onlar şeytanlar ve bunu yapıyorlar ve bizler beraber mücadele edeceğiz. Polis arkadaşları asla suçlamıyorum onlara talimat verenler sorumlusu.

Merkez Bankası ziyareti

Bütün vatandaşlarıma seslenmek isterim. Merkez Bankası’nın önüne Kılıçdaroğlu neden gitti? Enflasyonla mücadele edin diye gitti. Yasanın verdiği görev yerine getirilsin diye gitti. Yapmadılar. Kılıçdaroğlu TÜİK’e niye gitti. İşçinin, emeklinin enflasyonu düşük gösterecekler, düşük maaş almalarına yol açıyor haklarını teslim edin diye gitti.

İmamoğlu kararı

Her şeyi alenen yaptılar, 85 milyonun önünde adaleti katlettiler. Bunlar olurken, Saray'ın fotoromanı da başka bir pisliğin içinde. 16 milyon insanın sevgilisini görevden alacakmış; sen kimsin Ekrem İmamoğlu kim? İmamoğlu'nun adını ağzına alman için ağzını yıkayacaksın. Sen kendini nasıl onunla kıyaslarsın? Ben senin ne haltlar işlediğini gayet iyi biliyorum. İmamoğlu büyük lokmadır, boğazınıza takılır, boğarız sizi.

Belediye başkanımız bugün burada. Sizin bilmediğiniz, bizi yakından tanıyanların iyi bildiği bir şeyi sizlere ifade edeceğim.

"İmamoğlu ile baba-oğul gibiyiz"

Ben, Ekrem İmamoğlu ile baba-oğul ilişkisi gibiyiz. Kendisi CHP'nin evladı olduğu gibi benim de evladım. Ona sahip çıkmak benim boynumun borcu. Yankesicilere söylüyorum, bu kantar sizi çekmez. Erdoğan'a da insani olarak bir şey söylemek isterim; ihtiras doymak bilmeyen canavardır. İhtirasının esiri olma, kin kusma, adaletli olmaktan ayrılma.

"Herkes Bay Kemal'i beklesin"

Çok işimiz var. Bu saçmalıklara ayıracak vaktimiz yok. Adaletin tecelli edeceğini biliyoruz. Hızla Türkiye'yi büyüteceğiz. Herkes görevinin başında, görevini yapacak. Herkes bilsin, göreceksiniz bunların tamamını hayata geçireceğiz. Herkes Bay Kemal'i beklesin.