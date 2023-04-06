Kılıçdaroğlu: "Her vatandaş AB'ye vizesiz girecek"

Televizyon programına konuk olan CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu açıklamalarda bulundu.

Kılıçdaroğlu'nun konuşmalarından öne çıkan başlıklar şöyle:

"Ortak liste için şu anda çalışıyoruz. Önemli bir seçim bizim açımızdan da Türkiye açısından da. Komşularımız açısından da çok önemli. Bilime, akla, sağduyuya dayanan, kutuplaştırmayan, kucaklaştıran siyasete ihtiyacımız var.

Biz 6 lider ortak mutabakat metnini hazırladık. Eğitimden sağlığa, teknolojiden milli eğitime hayatın her alanıyla ilgili 2 bine yakın madde başlığını açıkladık. Cumhur İttifakı ne yaptı? Böyle bir şey açıkladı mı? Açıklamadı. Kamuoyu neden onları tartışmıyor, neden onları eleştirmiyor?

"Deprem bölgesi üretim ve istihdam merkezi olacak"

İlk 1 haftada ne yapacağız, ilk 1 ayda ne yapacağız hepsi yazılı. 6 liderin ortaklaştığı bir metin. Ben de söyleyeceğim, Millet İttifakı'nın diğer ortakları da aynı şeyi söyleyecek. Çünkü biz ortaklaştık. Orada Erdoğan ne derse hepsi teslim olmuş. Teslimiyet siyaset değildir. Bir parti iseniz siyasetinizi açıkça yazarsınız. Siz önümüzdeki 5 yıl içinde ne yapacaksınız?

Cumhurbaşkanı olarak ne yapılacak? Her bir bakanlık neler yapacak? Yeni bakanlık kurulacak mı? Üniversitelerde, bilimde, teknolojide, tarımda ne yapılacak? Depremle ilgili teklif hazırladık. Deprem bölgesiyle ilgili bunlar hiçbir şey yapmadılar. Çadır, konteyner yarım yamalak dağıttılar. Biz iktidar olunca deprem bölgesini bütünlük içinde ele alacağız. Bununla ilgili kanun teklifi verdik. Üretim üssü haline getireceğiz, insanlar buraya gelip, çalışacak. Burada büyük istihdam sağlanacak. Bu bölge aynı zamanda istihdam ve üretim merkezi olacak.

"Vatandaşlarımız AB'ye vizesiz gidecek"

Ortak listelerle ilgili bütün seçenekler düşünülüyor. Bizden ve diğer partilerden genel başkan yardımcıları var. Önemli olan maksimum yarar nasıl sağlanabilir? Yapılan anketler var. O anketler de diğer lider ve kadroların önünde var. Önümüzdeki 1-2 gün içinde biraz daha netleşecek.

Biz diğer partilerin konumuna bakıp, kendimize politika oluşturmuyoruz. Biz iktidara geleceğiz, Cumhurbaşkanlığını kazanacağız, bu ülkeyi en geç 1 yıl içinde rahat nefes alacağı ülke haline getireceğiz. Ülkede her vatandaş AB'ye vizesiz girecek. Hasar tespitlerini yaptık. Cumhur İttifakı zaten yaptığını yaptı, batırdı. Biz ne yapacağımızı biliyoruz. Çiftçi, üreticinin kazanacağı, istihdamın büyüyeceği, fabrikaların çalışacağı bir Türkiye hayal ediyoruz.

Vizeyi kaldıracağız. Gerekli düzenlemeleri yapacağız. Bu ülkeye gerçek anlamda demokrasiyi getireceğiz. Siz düşünce özgürlüğüne kısıtlama getirirseniz sizin ülkenizde demokrasi yoktur. Biz diyeceğiz ki, 'Bizim ülkemizde her türlü düşünce özgürce paylaşabilir, medya özgürce yayın yapabilir'. Ben gençlere 'Cumhurbaşkanı olunca en rahat beni eleştireceksiniz' diyorum.

"Demokrasi temel kavramdır, 6 lideri bir araya getiren de budur"

Benim hatam varsa doğal olarak eleştiri olacaktır. Ben de aynı hatayı tekrar etmemeye özen göstereceğim. Erdoğan eleştiriye tahammül edemiyor, sabah insanlar gözaltına alınıyorsa bu düzen yıkım getirir.

AB'nin öngördüğü bütün demokratik kuralları ülkemize getireceğiz. Neden insanlar yanyana gelince özgürce konuşamıyorlar? Bu Türkiye açısından utançtır. İnsanlar düşüncelerini söylerler. Emin olun, telefonla konuşurken 'Acaba biri bizi dinliyor mu?'. Ben söylüyorum, dinliyorlar. Demokrasi temel kavramdır ve 6 lideri bir araya getiren de demokrasi özlemidir.

Milletvekilliği listelerinde oran ya da kişi bazında bir çalışma yok. Bu oturulacak, makul insanlarız hepimiz. Bizim listeden giren olur mu olmaz mı, herkes bağımsız girer mi girmez mi? Uygar insanlar gibi oturup tartışıyoruz. Ben Millet İttifakı'nın demokraside uyumu sağlama açısından bizim tarihimize çok önemli bir aşama olduğunu düşünüyorum. İttifak olarak samimi olarak birbirimize düşüncelerimizi açıklıyoruz. İkinci kurmaylarımıza aktarıyoruz. Onlar kendi aralarında konuşuyor sonra genel başkanları olarak biz konuşuyoruz. Parlamentoda çoğunluğu sağlayağız, artı Cumhurbaşkanlığını da kazanacağız.

Bunlar konuşulur, tartışılır. Bunu belirleyecek olanlar önce kurmay heyeti, arkasından da genel başkanlar. Önce altyapı oluşması lazım. Sonra bizler bir araya gelip, oturup konuşacağız. Zaten 1-2 gün içinde bütün sonuçlar netleşecek. Ben 5 lider adına konuşma yetkisine sahip değilim. Onların da düşünceleri var. Yeri geldiğinde itirazları oluyor, onlara da saygı olmamız lazım.

Biz yeni safya, yeni kültür ve inşa süreci başlatmak istiyoruz.

CHP olarak hedefimiz doğal olarak 1. parti olmak. Bütün partilerin isteği bu. Bunun için çalışıyoruz, emek harcıyoruz. Cumhurbaşkanlığını açık farkla almak istiyoruz. Biz belli spesifik konularda araştırma yaptırıyoruz ama geniş bir kamuoyu araştırması değil.

"Türkiye'nin her yerinde bir değişim var"

Trabzon'da güzel bir atmosfer var. Millet gidişten şikayetçi. 'Gelecekler, nasıl düzeltecekler?' diye bekliyor. Onu anlatmaya çalıştım. İlk 1 ay içinde neleri yapacağımızı ifade ettim. Normalde çadırda yapacaktık ama çadıra izin vermediler, ona izin vermediler. Meydanda yaptık, sonra pişman oldular izin vermedikleri için.

AFAD fırtına olacak, çatılar olacak diye duyuru yapmış. AFAD bunu niye yapar bilmiyorum? Meteoroloji'nin işi bu. AFAD çalışanları değil tabii ama AFAD'ın ne olduğunu gördük. Trabzon'da büyük bir kalabalık vardı. Kadınların mitinge katılmaları, sorunları dile getirmeleri, çözümlerle ilgili yaptığımız çalışmaları elbette güzel. Halkla iyi diyalog kuruyoruz. Trabzon, Kayseri ve Türkiye'nin her tarafında bir değişim var.

'Bunlar gerçekten bu söylediklerini yapabilirler mi?' diye düşünüyor halk. Biz neyi nasıl yapacağımızı çok iyi biliyoruz. Halkımdan şunu istiyorum, Kılıçdaroğlu'nun hesap uzmanı olduğunu, 27,5 yıl devlete nasıl hizmet ettiğini bilmek istiyorlarsa bana, evime, mutfağıma, evlatlarıma bakacaklar. Devletin kucaklayıcı olması gerektiğini, sosyal devlet olması gerektiğini, fakirin fukaranın yanında olması gerektiğini düşünen birisiyim.

Allah aşkına Türk Telekom'u, bankaları dış güçler mi 'Satın' dedi. O yıllarda büyük gelirler elde ettiniz. Sonra para bitti, satacak mal da bitti. Düzelteceğiz. Türkiye onların düşündüğünden çok daha zengin bir ülke.

İki değerli arkadaşımız. Mansur Bey ve Ekrem Bey de. Osmanlı'nın eski başkentini yöneten kişi Ekrem İmamoğlu, Türkiye Cumhuriyeti'nin güzel başkentini yöneten Mansur Yavaş. İkisinin halk nezdinde ciddi kabulü var. Bütün engellemelere rağmen güzel şeyler yapıyorlar. Trabzon'da bakan, 4 milletvekili var. Kabinede var. Trabzon'a raylı sistem yapamadılar. Ekrem İmamoğlu 10 metro inşaatını ayna anda başlatan ve yapan kişi diye söyledim.

Seçmen, gençler mutlu. Onlarla zaman zaman bir araya geliyoruz. Burada önemli olan Türkiye'nin sağlıklı bir zemini yakalayabilmesi için o inanç, heyecandan yararlanan insanların toplumun önüne çıkması lazım. Ekrem ve Mansur Bey de o inancı ve heyecanı besleyen arkadaşımız. Onlar önemli görev üstleniyorlar. Bakın Ekrem Bey İstanbul'da engelleniyor. Cumhurbaşkanı Yardımcısı olunca bu engeller kalkacak.

2 arkadaşımız Cumhurbaşkanı Yardımcısı oldu diye diğer belediye başkanlarımız çalışmayacak mı? Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı para bulmuş, metro yapacak, inşaat yapmaya izin vermiyorlar. Biz bu engelleri bitireceğiz.

"İnce'ye teklif yapıldı, reddetti"

Ben birinci turda sonucu alacağımıza inanıyorum. Sonuçta sağduyu galip gelecek. Ülke bu halde iken, işsizlik dizboyu iken, gençler iş bulamazken, soğanın tanesi 7.5, 10 lirayı bulmuşken. Bunun bir an önce bitmesi lazım. Son düzlüğe girdiğimizde seçmenin sağduyusuna güveniyorum.

Sayın İnce'yi ziyaret ettiğimiz toplantıda değil ama teklif yapıldı. Ayrıntıya girmek istemem. İşin özeti; teklif yapıldı.

Bana göre üzerimize düşeni yaptık. Karşı tarafı suçlamak istemem. Bana göre bize düşeni yaptık. Karşı tarafı suçlamak gibi hakkım yok benim. Ben Muharrem Bey'e böyle haksızlık yapmak istemem. Sonuçta beraber çalıştık. Cumhurbaşkanı adayımızdı, grup başkan vekilimizdi. Haksız bir eleştiri yapmak istemem.

Ben Muharrem Bey'in düşüncelerine saygı göstermek zorundayım. 'Niçin böyle düşünüyorsunuz' diye suçlamam asla doğru değil. Büyük ihtimalle 4 adayla gidilecek, bu saatten sonra neyi değiştireceksiniz?

Bu toplumun sağduyusuna güvenin. Birinci turda bu iş biter. Bu işsizlikle nereye gideceğiz? Türkiye'nin bu cehennemden çıkması lazım. Bakmayın saraya, oradakilerin keyfi yerinde. Bir pazara gidin bakalım. Emekliye zam yapıyor, fiyatlara gelen zam çok daha yüksek. O para kur korumalı mevduata gidiyor. Kimin parası o? Bir avuç insanın. Bunlar sözde faize karşı. Sen faize hizmet ediyorsun. Emekli, işçiye bir şey yok. Polisle jandarma arasında ayrımcılık yapıyor. Hangi gerekçeyle polise vermiyorsun? Çifte standart var.

"Kurban Bayramında 15 bin lira emeklilere yatacak"

Ne söylüyorsam hepsinde haklıyım. Cesaret edip oturup konuşmuyorlar. 27,5 yılını devlette harcayan, verilmeyecek hiçbir hesabı olmayacak kişiyim. Bütün sülalemizi araştırdılar, ne buldular?

Her şeyi kuruşu kuruşuna hesaplıyoruz ve yapıyoruz. Erdoğan ne diyor? 'Emekli maaşı üzerinden istismar ediyormuş'. Biz iki maaş ikramiye dedik, sonra ne oldu? Emekliye verdi iki maaş ikramiyeyi. Ben emekliye asgari ücret kadar Ramazan ve Kurban'da verilecek. Aynı şeyi söylüyorum. Hesabını kitabını kuruşu kuruşuna yaptık. Kurban bayramında Cumhurbaşkanı olarak geldiğimde bütün emeklilerin hesabı 15 bin lira para yatacak. Önümüzdeki kurban bayramında. Bütün emekliler görecek. Para yokmuş, 5'li çeteye paralar var, KKM'ye para var, saraydan maaş alanlara par var.

Emekli bu ülkenin kalkınması için emek harcayan kişidir. Bütün hayatında çalıştı, alın teri döktü, primini ödedi ve sonra geldi emekli oldu. Eskide emeklinin aldığı aylık asgari ücretten fazlaydı. Şimdi açlık sınırının altında. Emekliyi bu hale getirdiler. Ben o aylıkları tamamını Kurban Bayramı'nda her bir emeklinin aylığına yatıracağım. 15 bin lirayı yatıracağım. Görecekler Bay Kemal sözünden dönmez.

"5li çeteler herkesi satın alacaklarını düşünüyor"

5'li çeteler benim Cumhurbaşkanı adayı olmamı asla istemedi. 418 milyar doları götürenler, kul hakkı yiyenler, yolsuzluk yapanlar asla istemediler. Engel olmak istediler. Bunların para gücü var, imkanları var, herkesi satın alacaklarını düşünüyorlar. Allah şahittir ne onların paralarına ne 1 centine ne 1 kuruşuna asla ihtiyacım var. Sarayda değil Çankaya'da yaşayacağım. Sade hayat yaşayacağım. Hayalim, hiçbir çocuğun yatağa aç girmemesi. Akdeniz havzasının en güçlü olacak bir ülke. Bunu yaratacağız, hiç endişem yok. Zengin, güçlü, sözü dinlenen, teknolojiye imza atan Türkiye. Para var bizde.

O 418 milyarın nerelere gittiğini çok iyi biliyorum. Yurt dışında hukukçularla görüştüm. Kimin parası hangi bankada? Kuruşu kuruşa biliyorum. Belediye başkanlığı yapanlar ve yapmış olanlar dahil. O paraların tamamını getireceğiz.

"Kimleri satın aldıklarını gayet iyi biliyorum"

Kin tutmak şöyle; bu iş yapılırken intikam değil hukuk zihniyetiyle. Bütün bunları belgeleyeceğim, yargıya teslim edeceğim. Yargı bunlara bakacak yolsuzluk varsa bunları yurt dışından isteyecek. Biz kinle öfkeyle hareket edersek bunlardan farkımız kalmaz. Adalet aynı zamanda haksızlık karşısında susmamaktır.

Ben onları çok iyi biliyorum. Nerelerde neler yaptığını gayet iyi biliyorum. Kimleri satın aldıklarını gayet iyi biliyorum. Yeri zamanı gelince onları açıklarız.

Yazılar yazıldı, haberler yapıldı, haksız eleştiriler yapıldı. Kimlerin nasıl, nereden beslendiğini gayet iyi biliyorum. Bu devlet hepsini biliyor. Devletle bağımı koparmadım. Koskoca Türkiye Cumhuriyeti devletinin nasıl olur da bu hale düştüğünü devlette çalışanlar da biliyor.

"Her şeyin belgesi var"

Kılıçdaroğlu gidecek IMF'den para toplayacak? Ne toplayacak? Türkiye zengin ülke. Sen ABD'de gökdelenler yapacaksın, Muhammed Ali Clay'ın çiftliğine evler yapacaksın, Kemal Kılıçdaroğlu bunu seyredecek. Dünyanın hiçbir mahkemesi uluslararası mahkeme bir devletin soyulmasına izin vermez. Bu konudaki kararları da çıkardım.

Hepsinin belgesi var. Devlete liyakatı öldürürseniz süreç başka yere evrilmiş olur. Devletin kolonları kesilir. Şimdi adalet var mı? Adalet kolonu devletin orta direğidir. Adaleti yeniden inşa etmemiz lazım. Medya özgür mü? Hayır değil. Biraz eleştirin RTÜK kapatır. İletişim Başkanlığı işi görevi bırakmış, trollerle Goebbels'in yaptığı işi yapıyor. Harcanan paraya üzülüyorum. Emekliye para vermiyorsun, milyonları, dolarları bu işlere harcıyorsun. İnsanda biraz vicdan olur.

"Yaşayışımı insanlara açtım, projelerimi anlattım"

Yaşayışını açtınız, geçmişinizi açtınız, samimiyetinizi açtınız. Devlet deneyimim var. Devlet adamı kimliğim var benim. Suriyeliler, Afganlarla ilgili projelerimi anlattım kamuoyuna. Öyle büyük laflar değil, hayali laflar değil, ayağı yere basan her şey.

Sakin bir insanım, herkesi sağduyuyla dinlerim, her şeye itiraz etmem. Bürokraside bir terbiye öğretildi, birisi aksine bir şey söylüyorsa hemen yanıtlamayın, hafızanızda ölçün biçin ondan sonra cevap verin.

Mantıklı bir eleştiri geliyorsa ona elbette bakıyorum. Bir yerde hata yapmışsak 'Evet hata yaptık' diyoruz. Hata insana özgü kavramdır. Hatasız kul olmaz diye şarkı bile var. Orhan Gencebay'ındı yanlış hatırlamıyorsam.

Seccade olayı o kadar çok anlatıldı ki. İsmail Müftüoğlu Bey, eski Adalet Bakanı, bir platformun yöneticisi. Bir iftar yemeği verdi. Orada akademisyen insanlar vardı. Güzel bir iftar yaptık, dualar okundu. Arkasından konuşmalar yapıldı. Lokantanın iç bölümüne geçildi. Orada fotoğraflar çekildi. Yerde seccade olduğunu fark etmedim. İsmail Bey de fark etmedi. Kendisi Milli Selamet Partili eski Adalet Bakanı. Bir yanlışımız vardı orada, fark edemedik. Biz politikacılar yere çok az bakarız. Hep karşıya bakarız. Koruma uyarır 'Efendim kaldırım var, çukur var' diye. Gelen kişilerle fotoğraf çektirdik. Eleştiri gelebilir. Kalkıp da bir suçlama yapmak istemem. Ben samimi bir Müslümanım.

Onu bilmiyorum ama gerçeklerden yola çıkarım. Tuzak, komplo diyenler oldu. O gerçeği bir gerekçeye sığdırmam bana yakışmaz. Ben samimi Müslümanım. Herkesin inancına, kimliğine saygı duyarım. Benim kalkıp da onu gerekçelendirip başka bir şeylerle örtmeye çalışmam olmazdı. Evet bunu samimi Müslümanlara sığınıyorum. Bir eksiğimiz, yanlışımız vardı evet doğru.

"Peygambere verilmeyen yetkiyi bunlar kullanıyor"

İnternette bir sürü fotoğraflar, düğünler vs. Bu tamamen acaba Kılıçdaroğlu'nun yükselişini nasıl indirebiliriz. Bu özel yapılıyor. Bunu istismar etmek doğru değil. Söylenmesi gerekeni söyledim. Defalarca açıklama yaptım. Saadet Partisi'nin iftar yemeğinde açıklama yaptım, güzel de alkış aldım. Kimlik üzeriden politika yapmak doğru değildir. Peygambere verilmeyen yetkiyi bunlar kullanıyorlar. Terazi yüce yaradandadır. İnancı siyasete malzeme etmek doğru değil. Ben bunu 15 Temmuz darbe girişiminden sonra Yenikapı'da mitinginde söyledim; din üzerinden siyaset yapmayın, yargıya, askeriyeye siyaseti sokmayın.

Allah aşkına hangimiz anne babamızı seçme özgürlüğüne sahip? O zaman niye anne ve babamızın üzerinden ötekileştiriyoruz, bu büyük haksızlık. Sadece bana değil yaradana karşı haksızlık. Kimliğinden, inancından ötürü niye suçluyorsunuz? Hata varsa üstünü örtün der sevgili peygamberimiz. Bunlar gerçekten müslüman mı? Samimi müslüman bunu yapmaz. Bu siyasete malzeme olmaz. Malzeme olduktan sonra iş çığırından çıkıp başka yere sürüklenmiş oluyor.

Keşke aynı tepkiler kul hakkı yiyenlere, haram yiyenlere yapılsaydı? Ayda 10 bin dolar rüşvet alan siyasetçilere yapılsaydı. Açlıktan ölen çocuklar için mücadele etselerdi. En büyük günahın kul hakkı yemek olduğunu ben biliyorum, herkes biliyor.

"Öyle helalleşme olmaz"

Güç kullanan kimsenin yaptığı haksızlığı gidermesi lazım. Sayın Erdoğan galiba Adıyaman'da depremzedelere size ev yapacağız, gelin helalleşelim, dedi. Hayır efendim, o helalleşme değil. Şunun olması lazım; kardeşim ben bu daireyi, dükkanı alırken 42 kişi 23 ayrı belgeye imza attı. Bu bina, dükkan, ev depreme dayanıklıdır. Her şey yapılmıştır. Test, zemin etüdleri, statik hesapları yapılmıştır diye.

Devlet 'Her şey tamam satın alabilirsin' diyor. Tapuda imza atıyor ve alıyorum. Binanın sağlam olmadığı ortaya çıktı. Yakınları, eşi, evladı öldü mü? Öldü. Hayır efendim devletin kabahati kusuru vardır. Zamanında yapılmadı, düzenlenen belgelerin tamamı doğru değildir. Vatandaş o belgeye güvendi. Burası yıkıldı, yakınları öldü. Sana ev yapacağım, senden 1 kuruş almayacağım derse benim helal etme anlayışım budur.

Anayasa ne diyor; idarenin kusurundan oluşan zararları idare öder diyor. Çamaşır makinası, koltuk ne varsa devletin tazmin etmek zorunda. Adamın canı yanmış. Evi yıkılmış, dükkanı yıkılmış. Diyorsun ki 2 yıl ödemesiz, 20 yıl taksit diyor. Torununu bile borçlandırıyor. Özürü kabahatinden büyük. Ben bütün o depremzedelerle helalleşeceğim. Hiçbirinden 1 kuruş almadan evlerini, dükkanlarını, ahırlarını yapacağım.

"Adıyaman'da 7 yıldır konteynerde kalan aile var"

İktidar Adıyaman Samsat'a gitti mi? 7 yıl önce deprem oldu. 7 yıldır konteynerde kalan var. 7 yıldır Samsat'ta hala konteynerde kalan, evleri yapılmayan aileler var. Şimdi tamamını 1 yılda mı yapacağız diyorlar? Tamamı yapılır, biz yapacağız. 7 yıldır gerçeği orada. Biz tamamını yapacağız, kuruş alınmayacak. Güçlendirme yapacağız, kuruş alınmayacak. 1 milyona yakın binanın ya yeniden yapılması ya da güçlendirilmesi lazım. Nasıl yapacaklar? Çıkıp anlatsınlar. Kaç ay geçti? Temel attılar, gördük temellerini. Biz hepsini depreme dayanıklı yapacağız hepsinin sözünü veriyoruz. 1 kuruş almadan anahtarı t eslim edeceğiz. Ondan sonra gel helalleşelim kardeşim, devlet olarak kabahatimiz oldu, kusurumuz oldu diyeceğiz.

"Ağıralioğlu gelir çayımızı içer, konuşuruz"

Yanlış yaptığımı düşünmüyorum, ben de insanım, hatam da olabilir. Varsa bir şey sayın Ağıralioğlu gelir Ramazan'dan sonra, oturur konuşuruz. Siyaset kavga etme alanı değil, uzlaşma kültürüdür. Benim farketmediğim eksiğimi de görmüş olabilir.

Niye gelip karşıma bunları söylemiyor? Niye cesaret edemiyor? Akıl alacak şey değil; kimden gelirse gelsin, nereden gelirse gelsin teröre karşıyız. Bin sefer söyledik. Gidip onlarla sohbet eden, kucaklaşan sensin kardeşim. Hiçbir partiyi dışlamıyoruz. Teröre karşıyız. HDP'li milletvekili TBMM'yi yönetmiyor mu? Her HDP'li Başkanvekili parlamentoyu yönetiyor. Ucuz suçlamalara milletin karnı tok. Kimden gelirse gelsin terör bir insanlık suçudur. Kimden gelirse gelsin.

Burada bağıran çağıran Erdoğan, 33 askerimiz şehit oldu. Nefesi Putin'in kapısında aldı. Hani dünya lideriydin. Putin ne yaptı açtı kronometreyi bütün dünyaya kaç dakika beklettiğini gösterdi, sonra içeri aldı. Tek hedefimiz Türkiye Cumhuriyeti devleti. Afra tafra yapıp suçlamalarına bakmayın. Türkiye Cumhuriyeti devletinde 'Aptal olma' diye mektup alan bir kişi nasıl olur da dünya lideri olur? Tek laf etmeden. Erdoğan beni kızdırma mal varlığını araştırırım dedi Trump. Tek cümle kuramadı. Araştırmazsan namertsin diyemedi. Bana söylesinler, söylesinler şunu derim; araştırmazsanız namertsiniz.

Tüyü bitmemiş yetimin hakkını yiyene oy vermeyin dedim. Hangi terör? PKK terör örgütünün saldırısına uğrayan benim. El bebek gül bebek getiren oydu. Akıl alacak şey değil bu.

AK Partili kardeşlerimden de oy verecekler var. Onlarla da oturuyorum. İnançlı insanlar bunlar. Yanlışı görüyorlar. Bunu siz düzeltebilirsiniz diyor. Kanaat önderleriyle görüşüyorum. Türkiye öyle noktaya geldi ki, kamplaşmadan, kutuplaşmadan bıktık. Benim ne olduğumu bütün devletin organları senin elinde değil mi? Mal varlığımızı, yaşantımızı çıkar. Siyasete halka adanmışlıktır. Siyaset nasıl zenginleşeceğim değil halka nasıl hizmet edeceğimdir.

"Bölgede terörün olmamasını istiyoruz"

HDP'ye bakanlık verilmesi gibi bir şey yok. Bu konuları zaten konuşmadık. Birileri kalkıp kendisine göre bir şey söylüyor. Biz ittifak bir aradayız görüşüyoruz. Terörden hepimiz şikayetçiyiz. Mutabakat metnine zaten bunu yazdık. 'Millet İttifakı teröre destek veriyor' algısını yaratabilir miyim, yok efendim öyle şey. Biz bölgede de terörün olmamasını istiyoruz.

Türkiye, İran, Irak, Suriye bir araya geleceğiz. Terörden arındıracağız. Komşumuzda da terör olmayacak; çünkü bize sıçrayabilir. Ortadoğu halkları da terörden şikayet ediyor. O bölgeden terörü temizlemek zorundayız. Türkiye bu bölgenin dominant ülkesi. Bütün Akdeniz'de en güçlü ülke haline getireceğiz. Samandağ'dan Mersin'e bütün Akdeniz'in en güçlü merkezi haline getireceğiz, üretim üssüne döndüreceğiz.

5 yıl içinde İstanbul'un nüfusu 2,5 milyon azalacak. İnsanlar buraya gelecek. Deprem bölgesini kapsayan 11 ili özel teşvik yasasını, ki yasa taslağını ittifak olarak Meclis'e sunduk. O yasa teklifimizi odalara göndereceğiz. Bunlar sadece ev yapacağız diyorlar. Bölge elden gidiyor. Ticaret, ekonomi nasıl? İnsanlar kenti terk etti, nasıl gelecek. Bunları düşünmüyorlar, günlük yaşıyorlar. Uzmanlarla oturup konuştuk, hangi avantajları sağlayacağız. İnşaatlar bittikten sonra bu fabrikalar ne olacak? Ortadoğu'ya ihracat yapacak. Vallahi de billahi de nasıl yöneteceklerini bilmiyor. Bir deprem oldu Türkiye buradan daha güçlü ayağa kalkabilir.

"Ortadoğu coğrafyasında terörü bitireceğiz"

Kahramanmaraş'ta buraya bakanlar, bürokratlar gelip sorunlarınızı dinlediler mi diye sordum. Bakan derdi dinler, çözümü bürokrasi üretir. Diğer birimler bir araya gelecek. Bir daha bu tür felaketler olduğunda kenti, ülkeyi dayanıklı hale getiririz. Bununla ilgili teklif hazırladık. Vallahi billahi devleti nasıl yöneteceklerini bilmiyorlar. Ama şeytanın aklına gelmeyen bunların aklına geliyor.

Gitsin, yakalasınlar, mücadele etsinler, biz karşı mı çıktık? Hiç kimse unutmasın, terörle en sağlıklı, en tutarlı mücadeleyi biz yapacağız. Sadece kendi ülkemizi değil bütün bölgeyi terörden arındıracağız. Ortadoğu coğrafyasında terörü bitireceğiz.

"Yasalara uyan tüm partilere saygılıyız"

Ben yasalara göre kurulan bütün siyasi partilere saygılıyım. Devletin izin verdiği her siyasi partiye saygılı olursunuz. Bir siyasi partiyi suçluyorsanız gerekçeleriniz olması lazım. Devlet izin vermiş. Siyasi parti var mı var. Geçmişi sorgulanacaksa sorgulayacak olan siyasal iktidardır. Teröre bulaştı mı, bulaşmadı mı? Varsa devleti tehlikeye sokacak bir şey ilgili birimler harekete geçer.

Ben partilerin kapatılmasını doğru bulmuyorum. Partiler demokrasinin vazgeçilmez unsurlarıdır. Teröre bulaşmışsa gereğini yaparız. Bugüne kadar pekçok parti kapandı. Ne oldu?

Millet İttifakı olarak yolumuza devam ediyoruz. Bir anlamda 6 partinin seçim bildirgesi var. Cumhur İttifakı'nın böyle bir şeyi yok. Ekonomiyi nasıl düzeltecek, belli değil.

Vatandaş bilir kime oy vereceğini. 4 kişi arasından bir tercih yapacak. Vatandaş oyunu kullanırken vicdanının sesini dinleyip oy kullanırsa bizim açımızdan hiçbir sorun yok.

6 liderin bir arada her seferinde bulunmasının doğru olmadığı kanısına vardık. Bayramda 6 lider 6 ayrı deprem bölgesinde olacağız. Değişik yerlerde. Sürekli 6 liderin bir arada olması enerji kaybına yol açıyor. Ben Adana'da isem Temel Bey Çorum'da, Meral Hanım Mersin'de, sayın Babacan Urfa'da olmalı; yani her birimiz bir arada olmalıyız. Çünkü ortak mutabakat metni çıktığı için hepimiz aynı şeyi söylüyoruz. Ama anlıyorum ki, Cumhur İttifakı'nda Erdoğan konuşacak diğerleri dinleyecek.

"Göreve geldiğimizde 6 ay içinde rahatlama olacak"

2015'te ne dediysek bugün de aynı şeyi söylüyorum. İnsanların hayatında çok şey değişecek. İnsanlar evlerinde rahat oturacak, mutfaklar şenlenecek. Hemen kısa sürede değil. Ama kısa sürede 6 ay içinde rahatlama, ferahlama olacak. Herkes biraz 'şu anda iyi yönetiliyoruz' diyecek. Eleştiri geldiğinde saygıyla alacağız. Önce bir Hasar Tespit Komisyonu kuracağız. Şu anda devletin geliri, gideri, yükümlülükleri nedir bilmiyoruz. 15 gün içinde bize Türkiye'nin bütün yükümlülükleri, Avro, Dolar yükümlülüğümüz nedir? 5'li çeteye ne ödeyeceğiz?

Sağlıklı karar vermenizin temel yolu veriye dayanır. Biz bunun hepsini yapacağız. Ortak mutabakat metninde ilk yapacağımız işlerden biri budur d edik. Ekonomik Sosyal Konseyi hemen oluşturacağız. İşçiler, iş dünyası, sanayi, ticaret erbabını çağıracağız. Bunu yapacağız. Süratli şekilde devlette liyakatı sağlayacağız. Merkez Bankası'nı bilen iç ve dışarıda güven veren bir kişiyi getireceğiz. Merkez Bankası Başkanı'nın kim olacağı ortak hafızamızda var.

Bakanlıkların hangi partiye verileceğine girmedik. Kalkıp da ekonomide şu olacak demek ayrı bir şey. Ben bürokrasiden söz ettim. Bürokrasi likayata dayanacak. İşi ehline teslim etmek zorundasınız. İlk görüşmemizde karara bağladık bunu. Devlette liyakat sisteminin bozulduğunu, devletin çürüme sistemine girdiğini, hemen her alanda rüşvetsiz iş yapılmadığı tablonun ortaya çıktığını konuştuk. 6 lider görüş birliği içindeyiz, yolumuza devam edeceğiz.

Nitelikli insan getireceksiniz. Bu konuda anlaştık. Şu anda devletin içinde son derece nitelikli, saygın insanlar var. Ama bunlar kenara atılmışlar. Her şeye hazırlıklıyız. BDDK, Kamu İhale Kurumu çok önemli. SPK'da söğüşlenenler. Bütün bunların hepsini biliyoruz. Kimlerin neler yaptığını? 2 milyon dolar rüşvet alıp para isteyen kişi Meclis genel kuruluna giriyor, hiçbir şey olmamış gibi. İnsanın yüzüne bakamaz. Din iman onlarda. Biz başka bir şey olduk. Böyle bir garabet çıktı ortaya. Milletin parasını, pulunu yiyorsun, kul hakkını yiyorsun sonra kahramanım diyorsun.

Bizim inanç felsefemize, kuruluş felsefimize, insanlığa aykırıdır. Devleti saydam kuracağız. Ulusal Vergi Konseyi kuracağız. Vatandaş ey devlet benden vergi aldın nereye harcadın diye sorma hakkı var.

Bu konuda ilk yazıyı yazan benim. Fransa dönüşü. Fransa'da Ulusal Vergi Konseyi, devlette toplanan vergileri alır, analiz eder, Cumhurbaşkanına sunar Resmi Gazete'de yayınlanır. Bizim amaçladığımız o. Kesin Hesap Komisyonu kuracağız dedik. Geçen senenin bütçesi nereye harcandı? Komisyon başkanı muhalefetten olacak.

İlk genelgelerimizden birisi de savurganlıkla mücadele olacak. Asla israfa izin vermeyeceğiz. Devlette böyle yetiştim. Beyaz kağıdın arkasını doldurmadan o kağıdı yırtıp atmazdık. Ne demek 13 uçak. Fakir fukarasının parasını alıyorsun, 1 uçak sana yetmiyor mu? Saray tam anlamıyla israf şeyidir. İsraf İslamiyette haramdır. Bunların anlayışını anlamakta zorluk çekiyorum.

"Bu yıl 100 bin öğretmen ataması yapacağız"

100 bin öğretmen ataması yapacağız Cumhuriyetin 100. yıldönümünde. Köylerde okul açacağız. İmam, öğretmen, ziraat teknisyeni, hayvancılık yapıyorsa veteriner olacak. Köylerde yaşayan bütün genç ve kadınların SGK primini devlet ödeyecek.

Türkiye zengin ülke. Nerede kaynak yok? Tasarrufa gidersiniz. 300 milyar dolar temiz para getireceğim bu ülkeye. Temiz para. Öyle IMF git yalvar yakar değil. Onlar bize gelebilir miyiz diyecekler. Evet gelebilirsiniz, şu yatırımı yapıyorsa. İstihdam yaratıyorsa gel kardeşim. Samandağ'dan Mersin'e kadar olan bölgeyi Akdeniz'i en güçlü katma değerini üreten bölge haline getireceğiz.

Anadolu'da Yozgat, Çankırı'da fabrikanız var diyelim. Limana taşıdığınızda lojistiği tüm masrafları biz karşılayacağız.

"Sen fabrikanı yap, lojistik bizde"

Kayseri, Çorum'da yapamıyorum, denizin kenarında yaparsam maliyet ucuz olacak derse hayır diyeceğiz. Sen fabrikanı yap, lojistiğini biz karşılayacağız. Erzurum-Elazığ-Tunceli-Kars-Ardahan tarım ürünleri özel merkezi yapacağız. Önce hayvanları tümüyle ücretsiz vereceğiz. Ondan sonra ete dayalı, hayvan ürünlerine dayalı sanayi oluşturacağız.

Fındıkta, çayda aynı şekilde. Rizelilere söz verdim. Kaçak çayları önleyeceğiz. Rize maydanında kaçak çayları yakacağız. Bunun mücadelesini halka göstermezseniz inandırıcı olamazsınız.

İklim değişikliğinin Ortadoğu, Akdeniz, Türkiye'de yaptığı tahribatın önlenmesiyle ilgili güzel bir rapor var, onu açıklayacağım. Arkadaşlarımız Jeremy Rifkin'le görüşüyor. Sağlık sorunu var. Zoom üzerinden görüşüyorlar.

Beşiktaş saldırısında 49'u polis 52 kişi hayatını kaybetti. Orada da para toplayıp dağıtmadılar. 1 hafta içinde hak sahiplerine dağıtacağız. O parayı dağıtmayanlardan hesabını soracağız.

O kadar büyük haksızlıklar yaptılar ki, buna kimsenin izin vermemesi lazım. Türkiye'nin buradan çıkması lazım. İlk 1 hafta içinte tank palet fabrikasını Katar'dan alacağız, ordumuza teslim edeceğiz.

İktidar olduğumuzda neyi yapacağımızı çok iyi biliyoruz. Ortak mutabakat metninde bunlar var. Karşı taraf ne yapacak, bunu kimse bilmiyor. Uyuşturucu baronlarına hizmet eden bir siyasal iktidar olamaz. Türkiye uyuşturucu cenneti oldu. En son galiba yanlış hatırlamıyorsam Güney Amerika'dan Türkiye'ye gelecek olan ciddi uyuşturucu yükünü daha yakaladılar. Polis hepsini tek tek biliyor. Afrika'ya nereye geldi, buradan nasıl dağıtıldığını, dağıtımını kimler yaptı, hepsini polis biliyor. Ama siyasi otorite baskılıyor.

Geldik 1 hafta içinde yapacağız dersem doğruyu söylememiş olurum. 1 hafta içinde esnafın pandemi döneminde aldığı kredilerin, depremde esnafın banka kredilerinin faizlerini 1 hafta içinde sileceğiz. Çiftçilerin de 1 hafta içinde faizlerini sileceğiz.

Hiçbirisi geriye gitmez. Erdoğan damadının işyerine gitmeden önce ben gittim. İHA, SİHA'ların merkezine ben gittim. Teşvik eden benim. Ekibiyle oturan konuşan benim. Çok güzel bir ekibi var. Onları yüreklendiren benim. Savunma sanayine niye karşı çıkayım? Türkiye zaten savunma sanayinde güçlü olmak zorunda. Niye F-35 planının dışına çıktı? Niye oradaki paralarımızı geriye alamadılar? Hani dünya lideriydi beyefendi?

Savunma sanayinin 1970'lerde çıkmış gizli kararnamesi var bende. Siz bu sanayiye önem veriyorsunuz, bu ülke 2018'de tank yapacaktı. Tank palet fabrikasında 5 ayrı tank üretilirdi. Tank palet fabrikasını toplarını Kırıkkale'de Aselsan, Roketsan işbirliği ile yapıldı. Tamamı başarılıydı. Bir gece çıktılar hayır siz yapmayacaksınız dediler. Katar'a satıldı. İHA yapıyorsun gurur duyuyorsun, biz de gurur duyuyoruz. Daha fazla destek devam edecek. Aselsan'ın içi boşaldı. Önemli savunma sektörü. Bütün çalışanlar Avrupa'ya gitti. Oralarda yaşanan tabloyu kaç kişi biliyor? Orada çalışan namuslu insanlar burada önümüzü kesiyorlar diyor. Hepsinin önünü açacağız.

O konuda 6 lider karar aldık. Güçlendirilmiş Parlamenter Sistemine geçince partiyle ilişkimizi keseceğiz. 6 liderin ortak kararı bu. Ben de o karara doğal olarak uyuyorum.

Ben kazanacağıma inanıyorum. Ülkenin içinde bulunduğu tablo belli, bu tablodan bu ülkeyi kurtaracak kişi belli. Devlet adamı olması lazım, kul hakkı yememesi lazım, kendisini vatandaşa adaması lazım. Bu ülkenin ferasetine, insanlarına güveniyorum. İnsanlar niye aç gezsin, pazara giderken ne alayım, ne almayayım diye niye hesap yapsın? Hayvancılık yapan birisi 'ineğimi yeterince besleyemiyorum, param yok' diyor. Nerede bu gübre fabrikaları. Bu ülke 34 yıl sonra şeker ithal etti. Bu bile başlı başına ayıptır. Trolleri var, üstlerini örtmeye, kapatmaya çalışıyorlar. Türkiye sorunlar yumağı içinde, buradan çıkması lazım.

Çoğunluğu parlamentoda sağladıktan sonra Anayasa metinlerini de hazırladık. Ondan sonra gerçek anlamda demokrasi gelecek, siyaset kurumu halkına hesap verecek. Devlet vatandaşıyla kucaklaşacak. Bunlar devleti devlet ana olmaktan çıkardılar.

"1 yıldır seçim güvenliği için çalışıyoruz"

Hem içeride hem dışarıda seçim güvenliği konusunda yaklaşık 1 yıl çalışıyoruz. İllerden gelen her bir seçmen sandıkta görev yapacak olan arkadaşlarımızın listesiyle ilgili olarak tek tek telefon ediliyor. Hangi sandıkta görevli olduğu soruluyor, eğitim veriliyor. Onlar sandık başında görevli olacak, ayrıca gönüllü arkadaşlara müşahit kartı vereceğiz. Gönüllüleri de görevlendireceğiz. Büyük metropollerde barolar her okulda bir avukatı bulunduracak. Uyuşmazlık çıktığında müdahil olacak. Tek isteğim vatandaşlarımız sandığa gitsinler, oylarını kullansınlar. Elinizi vicdanınıza koyun, oyunuzu öyle kullanın. Kul hakkı yemeyen, bu ülkeye hizmet edecek olan insana oy verin. Türkiye çok ciddi sorunla karşı karşıya. Tarım perişan vaziyette. Sanayicilerle gidin konuşun. Doları frenlemek için satmadıkları bir şey kalmadı. Arka kapıdan 128 milyar doları sattılar. Borsada yapılan vurgunlar. Bu vurgundan Türkiye'yi kurtaracağız.

YSK'dan gelen her türlü veri ekibimiz tarafından tek tek gözden geçiriliyor. Kimi ilk kez oy kullanacak bunların hepsini biliyoruz. Çok güçlü dijital altyapımız var. Hatalar varsa YSK'ya bildiriyoruz, düzeltiyorlar.

Düşük düzeyli bir memurun 7 çocuklu ailesinden gelen birisiyim. Babam küçük bir memurdu. İlkokul mezunuydu. Annem rahmetli okuma yazma bilmezdi. Büyük ablam da Kocaeli'de yaşıyor, o da okuma yazma bilmiyor. 7 kardeşin içinde üniversiteye giden benim. Diğerlerini gönderemedi. Sınava girdik kazandık. Meslekte muavinlik yaptılar. Bitirip memur olarak başladığınız gün ile yeterlilik sınavını verip hesap uzmanı olduğunuz gün arasında büyük farklar vardır. Dünyaya bakışınız. Biz DPT, Gelirler Kontrolörleri Bankalar Yeminli Murakıpları devletin en nitelikle yerlerinde görev yaparlar.

Böyle bir kadroda yetiştim. Maliye Bakanlığı, Bağkur'da çalıştım. SSK'da çalıştım. Daha sonra kendi arzumla emekli oldum. Vatandaşın Vergisini Koruma Derneği başkanlığı yaptım. O dönem pekçok yolsuzluk dosyasını ortaya çıkardım. Sonra kader, siyasete davet üzerine geldim. Milletvekili olunca yine bu olayların üzerine gittim. Vatandaşın hakkını yemek suçtur efendim. Devletin soyulmasına izin vermemeniz lazım. Vatandaş devlet ayakta kalsın diye vergi veriyor. Bütün hayatım bununla geçti. Pek çok iftiralar atıldı. Sonuçta hesabını veremeyeceğimiz hiçbir şey yok. Devlette çalışırken de 'acaba bir şey yapmış mıdır' diye müfettiş orduları görevlendirdi. Bir şey bulamadılar. Benim mal varlığım budur diye internet sitesine koydum. Böyle bir ahlaki gelenekten geliyoruz, böyle yetiştik. Çocuklarımı siyasetin dışında tutuyorum, elleri ekmek tutuyor. Onlar kimdir nedir, mümkün olduğu kadar medyadan uzak tutmaya özen gösteriyorum.

Türkiye olmazsa takımlar da olmayacak. Takımlar güçlü olmalı. Bütün takımlar bizim takımlarımız. Ortaklaştığımız yer milli takım."