Kılıçdaroğlu helalleşeceği isim ve kesimleri saydı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, siyaset gündemine taşıdığı "helalleşme" konusuna değinerek kimlerle helalleşilmesi gerektiğini açıkladı. İşte Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarından önemli satır başları:

"Merkez Bankası'nın eli kolu bağlanmış"

Fiyat istikrarından Merkez Bankası'nın sorumlu olduğunu, ancak bunu yapacak bankanın, elinin kolunun bağlandığını ileri süren Kılıçdaroğlu, "Yukarıdan talimat veriyorlar. 'Bunu yapmazsan seni değiştireceğiz' diyorlar. O da sarayın talimatını yerine getiriyor ve malum bu tablo ortaya çıktı." değerlendirmesinde bulundu.

Merkez Bankası Kanunu'na göre bankanın temel amacının fiyat istikrarını sağlamak olduğunu, bunu sağlamak için uygulayacağı para politikasını ve kullanacağı para politikası araçlarını doğrudan kendisinin belirleyeceğini hatırlatan Kılıçdaroğlu, bu yetkinin bir kararnameyle Merkez Bankası'ndan alındığını ve "Fiyat İstikrarı Komitesi" kurulduğunu anımsattı.

TBMM'nin bankaya verdiği yetkinin, bir komiteye verildiğini kaydeden Kılıçdaroğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu komite hiç çalıştı mı? Bu komite bu fiyatlara, zamlara bir şey dedi mi? 'Şu önlemlerin alınması gerekir' diye bir rapor hazırladı mı? İlgili kişiler acaba bir araya gelip 'yahu ne oluyor, bu kadar zam nereden geliyor, bu Türk lirası neden böyle güneş görmüş kar gibi eriyor' diye düşündü mü? Hiç düşünmedi. Memleket bu hale geldi. Ateş pahası. Neyi tutsanız eliniz yanıyor. Merkez Bankası'na müdahale ettiler de ne oldu? Bir, 128 milyar dolar Merkez Bankası Kanunu'na aykırı olarak kayınpeder damat arasında yok edildi. 128 milyar dolar buhar oldu. Nereye gitti 128 milyar dolar? Cevabını hala almış değiliz. 128 milyar doları buharlaştırdılar. Öz malı olan ne 1 doları ne de 1 senti var Merkez Bankası'nda. Tam 35 milyar dolar eksi bakiyesi var. Doları kontrol edelim derken 128 milyar buharlaştı ve bugün dolar 10 liranın üstüne çıktı. Ne oldu Cumhur İttifakı'nın milli ve yerlilerine, ne oldu? Türk lirası tarihinde bu kadar kötü duruma düşmüş müydü? Düşmemişti."

"Bizim gördüğümüzü yaşadığımızı milletimizin çocukları gelecekte yaşamamalı"

"Dün akşam yazdığım bir mektubu okuyacağım size; İktidara geliyoruz ama bunun bana yetmediğini anlatmaya çalıştım. Hayatımın her aşamasından benim için sarayların konvoyların zerre kadar önemi olmaz. Ben evimden mütevazi hayatımdan memnunum. Ne yapayım ben tüm bunları konvoyları sarayları tüm bunların tek bir anlamı var benim için o da ülkemizin makus talihini kırabiliyor muyum? Eğer kırabiliyorsam ben iktidar olayım olayım ki çocuklarımıza bembeyaz bir Türkiye bırakalım. Videomda söyledim ben ülkemizde iktidar olmaktan çok iz bırakan başka bir miras bırakan biri olarak anılmak istiyorum. Bizden sonra gelecek yüz tane iktidar da artık ülkeye hep bir şeyler ekleyerek yürüsün diyorum. Batı’da nasıl iktidar değiştiğinde kimse kaygı yaşamıyorsa, işte böyle bir Türkiye olsun istiyorum. Yaralarımızı sarmamız lazım. Biliyorum bazılarımız zorlanıyor bu konuyu konuşmaya, yaralar hâlâ açık. Ama yapacağız, çocuklarımız için yapacağız. Bizim gördüğümüzü yaşadığımızı milletimizin çocukları gelecekte yaşamamalı. Bundan daha büyük ödül olabilir mi Allah aşkına."

"Hukukla helalleşmeyi karıştırmamak lazım"

"Helalleşme ile hukuku karıştıranlar oldu. Helalleşmek yüzleşmek barışabilmek devam edebilmek demektir. Bunun yarası olan topluluklara yapacağız. Hukuk başka kim ne suç işlediyse onun karşılığı hukuktur. Hukukla helalleşmeyi karıştırmamak lazım. Zaten hukukla yani onunla zaten helalleşmek imkansız. Hukuk onun hesabını soracak. Bunu ben videoda da söyledim. Bir de medyada bazılarının ‘ne güzel muhalefet zaten kazanıyor ne gerek vardı tüm bunlara’ demesine hüzünlendim. Çünkü bunlar, bu söylediklerimi strateji zannediyor. Ne stratejisi. Ben gelecekte bu ülkenin çocuklarının ardından bu ülkeyi barıştırdığımı söylemelerini istiyorum. Evlatlarımız diyorum, hangi strateji çocuklarımızın geleceğinden daha önemli?"

"28 Şubatçıların açtığı yaraları kapatıp helalleşeceğiz"

"28 Şubatçıların açtığı yaraları kapatıp helalleşeceğiz. İkna odalarına sokulan başı kapalı kızlarımızla helalleşeceğiz. Roboski ile helalleşeceğiz. Hukuk başka, helalleşme başka. İnsanlara devlet tazminat ödeyecek ama bir taraftan da helalleşeceğiz. Sivas, Kahramanmaraş mağdurlarıyla helalleşeceğiz. Diyarbakır hapishanesi mahkumlarıyla helalleşeceğiz. Mahalleleri gasp edilip sürülen romanlarla helalleşeceğiz. Varlık vergileri altında inim inim inleyen azınlıklar, 6-7 Eylül olaylarının mağdurlarıyla helalleşeceğiz. Mahkemelerle süründürülen askerlerimiz ve aileleri ile helalleşeceğiz. Bugün Londra'ya göç etmiş en parlak beyinlerimiz ile helalleşeceğiz. Ali İsmail Korkmaz'ın ailesi ile, Soma ile helalleşeceğiz. Darbeciler tarafından bir sağdan bir soldan gencecik çocuklarımız asıldı bu ülkede o insanlarımızla helalleşeceğiz. 9 yaşındaki Oğuz Arda Sel'i kaybeden ve mahkemelerde süründürülen Mısra Öz ile helalleşeceğiz, Ahmet Kaya ile helalleşeceğiz. Helalleşeceğiz dostlarım."