Kılıçdaroğlu 'hayır' demişti, Akşener 'evet' diyor!

Kahraman Mehmetçik, sınır ötesi operasyonlarını sürdürüyor. Terörü bitirmekte kararlı olan güvenlik güçleri, büyük bir mücadele ortaya koyuyor.

Irak ve Suriye'nin kuzeyinde yürütülen operasyonlarla çok sayıda terörist etkisiz hale getirildi.

Bu kapsamda Irak ve Suriye'de görev alan askerlerin görev sürelerinin 2 yıl daha uzatılması için Meclis'te görüşmeler başladı. Tezkere, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla gönderildi.

Kılıçdaroğlu'dan tezkereye 'hayır' cevabı

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, bugün partisinin grup toplantısında konuya ilişkin açıklamada bulundu. Kılıçdaroğlu, tezkereye "hayır" diyeceklerini açıkladı.

İyi Parti 'evet' diyecek

Hemen arkasından bir açıklama da İyi Parti cephesinden geldi. Partinin grup başkanı Erhan Usta, Meclis'te kuliste gazetecilere yaptığı açıklamada, "Terörle mücadele için Irak ve Suriye tezkerelerine İyi Parti grubu olarak evet diyeceğiz.” ifadelerini kullandı.