Kılıçdaroğlu gitti, izleri kaldı!

CHP’nin Olağanüstü Kongresi sonrası koltuğu bırakan Kemal Kılıçdaroğlu’nun ismi bir daha grup toplantısı için resmi davete girdi.

CHP TBMM Grubu tarafından basına bugün yapılacak toplantı için gönderilen bildirimde Genel Başkan Özgür Özel’in yerine Kemal Kılıçdaroğlu olarak iletildi.

Yasama yılı ve dönemi doğru olarak yer alan basın bildiriminde tarih ise 23 Ocak 2023 olarak yer aldı. Basit bir grup bildiriminde bile ciddiyetten uzak çalışan CHP TBMM Grup çalışanları bununla da yetinmeyip, davette bulunan eski genel başkan Kılıçdaroğlu’nun ismini değiştirmeden servise sundu.

Hatanın anlaşılmasıyla beraber sevhen hatalı olarak gönderilen bildirimin yerine, düzgün olanını gönderen CHP TBMM servisi, gazeteciler arasında uzun süre şaka konusu oldu. Gazeteciler, “Kılıçdaroğlu’nun ekibi CHP Grubu ele geçirmiş” şeklinde yorumlar yaparak şakalaştılar.