Kılıçdaroğlu, Eren Erdem'i ziyaret etti!

Kurultayda genel başkanlığı değişimcilerin adayı Özgür Özel'e kaybeden Kılıçdaroğlu'nun yeni yol haritası merak ediliyordu.

Aktif siyasete dönme arayışlarında olan Kılıçdaroğlu'nun Ankara ve İstanbul'da çalışma ofisi tuttuğu ve partinin eski ağır toplarıyla temas halinde olduğu öğrenilmişti.

Sivil Kemal, siyasi turlara başladı

Genel başkanlığı teslim ettikten sonra ilk kez ortaya çıkan Kılıçdaroğlu, kurultaydan sonra Medya, Planlama ve Sosyal Medya Politikalarından sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevinden istifa eden Eren Erdem’i ziyaret etti.

Görüşmeyi sosyal medya hesabından duyuran Eren Erdem şu ifadeleri kullandı:

"Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul’daki çalışma ofisimizi onurlandırdı. Ülke gündemimize dair kıymetli görüş ve nasihatlerini dinleme fırsatı bulduk. Hepinize çok selamları var…"

CHP'deki bölünme duvara yansıdı!

Eren Erdem'in çalışma ofisinin duvarında yeni CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in fotoğrafı olması gerekirken, yalnızca eski CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun fotoğrafının olması dikkatlerden kaçmadı.

Duvardaki ayrıntı, kurultaydan önce ayyuka çıkan "genel merkezciler-değişimciler" çatışmasının kurultaydan sonra da devam ettiğini ve Özel'in genel başkanlığının benimsenmediğini gösterdi.

Gazeteciliği bırakan Barış Yarkadaş da orada

Erdem'in çalışma ofisinde Kılıçdaroğlu ile görüşen diğer isim ise "Özgür Özel kazanırsa gazeteciliği bırakırım" diyerek, aktif gazeteciliği bıraktığını açıklayan Barış Yarkadaş oldu.