Kılıçdaroğlu, EOKA görüntüsünü savundu!

CHP'nin 100. yılı sebebiyle CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun sosyal medya hesabından paylaşılan videonun Kıbrıs'la ilgili kısmında Rum silahlı örgütü EOKA'nın Türk bayrağını ele geçirdiği görüntü kullanılmıştı. Görüntü tepkilere neden olurken, Kılıçdaroğlu'ndan açıklama geldi. Kılıçdaroğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Orada söz konusu olan Kıbrıs çıkarması sırasında EOKA'cıların nasıl gömüldüklerini anlatan bir karedir o çünkü önce onlar gösteriliyor. Arkasından nasıl gömüldüklerini ve arkasından Türk bayrağını gösteriyor. Şimdi bunu alıp da o fotoğraf üzerinden troller üzerinden CHP'ye saldırmak kadar akıl dışı bir şey olamaz." dedi.

Nasıl gömüldüklerini anlatan karedir

CHP'nin 100. yılı sebebiyle Ankara'da hatıra ormanı açılışına katılan Kılıçdaroğlu, basın mensuplarının sorularını yanıtlayarak gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Kıbrıs Barış Harekatı'na giden süreçte Türk köylerine saldıran Rum silahlı örgütü EOKA'nın fotoğrafının, CHP'nin 100. yıl videosunda kullanılmasına ilişkin konuşan Kılıçdaroğlu, "Orada söz konusu olan Kıbrıs çıkarması sırasında EOKA'cıların nasıl gömüldüklerini anlatan bir karedir çünkü önce onlar gösteriliyor. Arkasından nasıl gömüldüklerini ve arkasından Türk bayrağını gösteriyor. Şimdi bunu alıp da o fotoğraf üzerinden, troller üzerinden CHP'ye saldırmak kadar akıl dışı bir şey olamaz. Bunlara sormak isterim Süleyman Şah türbesi kaçırılırken bunlar neden hiç seslerini çıkarmadılar? Neden Kılıçdaroğlu, Süleyman Şah türbesine sahip çıktı? Bunlar CHP'yi bilmiyorlar ve karalamaya çalışıyorlar." dedi.

Yunanistan, Kılıçdaroğlu’nu konuşuyor

CHP Lideri Kılıçdaroğlu'nun paylaştığı videoda EOKA teröristleri yer aldı. Geri adım atmayarak Yunanistan'da gündem olan Kılıçdaroğlu için çarpıcı ifadeler kullanıldı. EOKA'lı teröristlerin bulunduğu içerik sosyal medyada yoğun tepkilere maruz kalırken, CHP Lideri'nin söz konusu paylaşımında geri adım atmaması göze çarptı. Kılıçdaroğlu'nun tutumu, kısa sürede Yunanistan'ın konuştuğu konular arasındaki yerini aldı.

Hiçbir zaman cumhurbaşkanı olamayacak

Açıklamada, "Kılıçdaroğlu'nun hiçbir zaman cumhurbaşkanı olamayacak olması tesadüf değil" ifadesi kullanıldı. CHP'nin, kuruluş yıl dönümünde Türk askerleri yerine EOKA'lılara yer verdiği bir video hazırladığı belirtildi.

Paylaşımın devamında, "Bunun sonucunda genel bir yıkım meydana geldi." diye eklendi. Yunanistan'da yayın yapan ANT1 televizyonu, "EOKA isyanları, Türk partisinin 100'üncü yılını gösteren videoda" diye yazdı. Güney Kıbrıs Rum Kesimi merkezli Sigma, Cumhuriyeti Halk Partisi'nin kuruluşunun 100'üncü yılı dolayısıyla hazırlanan videoda EOKA'dan görüntülerin kullanıldığını aktardı.