Kılıçdaroğlu: “Dur demek her birimizin görevi”

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM’deki grup toplantısında konuştu.

Kılıçdaroğlu’nun gündeminde Muğla’daki maden arama sahasında yapılan genişleme çalışmalarına yönelik protestolar vardı. “Muğla’da o güzel doğanın yaklaşık yüzde 75, 80’ine maden arama ruhsatı verilmiş.” diyen Kemal Kılıçdaroğlu, “Bu katliama da dur demek her birimizin görevi.” diye konuştu.

Kılıçdaroğlu, “Doğalgaz için, kömür için, akaryakıt için para ödüyorsunuz. Ama Allah’ın güneşi bedava. Güneş panellerini kurarsınız istediğiniz kadar elektrik üretirsiniz.” Ifadelerini kullandı.

Kemal Kılıçdaroğlu’nun konuşmasından satırbaşları şöyle:

“Eğer toprak elinizden alınıyorsa, bilin ki vatan elinizden alınıyordur. 2019’dan beri mücadele ediyorsunuz. Hep seçimi beklediler. Seçimden sonra gereğini yapalım dediler. Seçimi hileyle, hurdayla aldılar. O devasa araçlarla, ağaçların nasıl kesildiğini hep beraber gördük. Asıl yıkılan alanı beraber uzaktan izleme imkanımız oldu.

Paris İklim Anlaşması, hatırlatması

Türkiye Cumhuriyeti devleti olarak Paris İklim Anlaşmasını imzalamışsınız. Kömür tüketen santralları ‘Kapatacağız.’ demişsiniz. Resmi Gazete’de yayımlanmış. Ama buna rağmen ‘Ben yoluma devam ediyorum.’ diyorlar. Neden biliyor musunuz? ‘Beşli çeteler’ saraydan güç alarak askeri de polisi de size karşı kullanıyorlar. Aslında o askerlerin, polislerin size karşı bir tavrı yok. Onlar sadece emir kulu. Asıl talimatı verenler suçlu.

Dur demek görevimiz

Bakın bir şey daha söyleyeyim; Allah’ın güneşi bedava. Elektriğe ihtiyacımız varsa bedava zaten. Doğalgaz için, kömür için, akaryakıt için para ödüyorsunuz. Ama Allah’ın güneşi bedava. Güneş panellerini kurarsınız istediğiniz kadar elektrik üretirsiniz. Yapılanın adı, bir canlı katliamıdır. Bu katliama da dur demek de her birimizin bir görevi olduğunu hepimizin bilmesi lazım.

Marjinal tepkisi

Akbelen aynı zamanda bir Türkiye’dir. Muğla’da o güzel doğanın yaklaşık yüzde 75, 80’ine maden arama ruhsatı verilmiş. Talana o kadar hazırlar ki… Bu memleketi beşli çeteler mi yönetecek, yoksa yasalarla mı bu ülke yönetilecek? Beşli çetelerin gücüyle ülkeyi yönetmeye kalkarsanız tablo bu olur. Utanmadan sıkılmadan ağacını koruyanı “marjinal” ilan ediyorsunuz.”

Kimse “maden çıkarılmasın” demiyor

Maden elbette çıkarılmalı. Kimse “maden çıkarılmasın” demiyor. Ama talan edilmeden, orman yok edilmeden de çıkarılabilir. Yerin altından çıkaracaksan, bunun usulü var. Orada “içme suyuna zarar verecek” deniyorsa, sen onu çıkaramazsın.

AK Parti, Milliyetçi Hareket Partisi, Yeniden Refah Partisi’nin vicdanlı milletvekillerine çağrı yapalım. Siz de gidin bakın. Benim gördüklerimi siz de görün. Köylüleri dinledim, siz de dinleyin. Bu çağrıyı bugün Meclis Genel Kurulu’nda da yapalım. Ama şöyle yapacaklar; Genel Kurul salonuna gelmeyecekler. Koridorda kapının önünde bekleyecekler.”