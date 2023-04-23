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Kılıçdaroğlu, depremzede çocuklarla bir araya geldi!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla depremzede çocuklarla görüştü.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla depremzede çocuklarla görüştü.

CHP Grup Başkanlığından yapılan açıklamaya göre Kılıçdaroğlu, TBMM'deki makamında, Adıyaman ve Hatay'dan gelen depremzede çocuklarla bir araya geldi.

Kılıçdaroğlu, sohbet ettiği çocuklarla hatıra fotoğrafı çektirdi.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun oğlu Kerem ve gelini Mine Kılıçdaroğlu da ikiz çocukları İpek ve Barış'la birlikte Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etti.

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