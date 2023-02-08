Kılıçdaroğlu: Yapacak çok işimiz var

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 6 Şubat Elbistan ve Pazarcık depremleri nedeniyle bölgeye yaptığı ziyaret kapsamında Kahramanmaraş’ta incelemelerde bulundu. Kahramanmaraşlı bir yurttaş Kılıçdaroğlu'na sarılarak, "Benim çocuklarım enkaz altında. Bizim çocuklar gitti başkanım. Bizi kurtarın, ekiplerinizi çekin buraya" dedi ve gözyaşlarını tutamadı.

Başka bir yurttaş Kılıçdaroğlu’na, “Hükümet, 3 ay OHAL ilan etti. 3 ay sonra ne yapacağım? Benim banka ödemelerim 3 ay ertelendi diye algılıyoruz. İyi de ben 3 ay sonra ödeyecek durumum yok ki. Ekmek yiyecek durumum yok” diye dert yandı. Kılıçdaroğlu da yurttaşa, “Ödeyemezsin. Ben bunları dile getireceğim. Hiç meraklanma” dedi.