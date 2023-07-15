Kılıçdaroğlu: Değişime değil yenilenmeye ihtiyaç var!

CHP'de kaybedilen seçimlerin ardından sular durulmuyor.

İBB Başkanı İmamoğlu'nun fitilini ateşlediği "değişim" hareketinin ardından CHP'de liderlik savaşı tüm hızıyla sürüyor.

Sözcü'den Saygı Öztürk'e konuşan Kılıçdaroğlu, "CHP'de değişime değil yenilenmeye ihtiyaç var. Yani bizim partimizin ideolojisi belli. Sosyal demokrat partiyiz. Gazi Mustafa Kemal'in ortaya koyduğu bir çizgi, hedef var. Bunun nesini değiştireceksiniz? Bu hedefimiz değişmez. Sosyal demokrat bir partiyiz, 6 okumuz var." dedi.

Yerel seçimler için umutlu

Yerel seçimlerde çok iyi sonuçlar elde edeceklerine inandığını söyleyen Kılıçdaroğlu, "Aday belirlemelerimiz de iyi olacak. Çok iyi sonuçlar elde edeceğiz. Aday belirlemede şöyle bir yöntemimiz olacak: Tek bir gözlemle aday belirlenmeyecek. Anketler yapılacak, saha araştırması yapılacak. Bizim denetmenler gidecekler alana bakacaklar." ifadelerini kullandı.