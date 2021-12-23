AjansHaber.com.tr Siyaset Kılıçdaroğlu, 80 bin lira tazminat ödeyecek

Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 80 bin lira tazminat ödeyecek

Mahkeme, CHP lideri Kılıçdaroğlu'nu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a 80 bin lira manevi tazminat ödemeye mahkum etti.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a tazminat ödeyecek.

Kılıçdaroğlu'nun 26 Ocak 2021 tarihindeki grup toplantısında Erdoğan'a yönelik kullandığı "firavun, hortumcu" ifadeleriyle ilgili davada karar çıktı.

Ankara 3. Asliye Hukuk Mahkemesi, Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, kişilik haklarını ihlal ettiği gerekçesiyle, 80 bin lira manevi tazminat ödemesine hükmetti.

Yorumlar

Çok Okunan Haberler
Hazine ve Maliye Bakanlığı'nda görev değişimi
Erdoğan: "Açıkladığımız program amacına ulaşmıştır
Mahkemeden Osman Kavala kararı
Kılıçdaroğlu, 80 bin lira tazminat ödeyecek
Erdoğan'dan belediye başkanlarına çağrı