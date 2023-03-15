Kılıçdaroğlu, Cumartesi günü HDP'yi ziyaret edecek
Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, cumartesi günü saat 13.00'te HDP'yi ziyaret edecek.
Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun cumartesi günü saat 13.00'te HDP'yi ziyaret edeceği bildirildi.
Kılıçdaroğlu, partinin eş genel başkanları Mithat Sancar ve Pervin Buldan ile görüşecek.
Ziyaretin cumartesi günü saat 13.00'te yapılacağı bildirildi.
CHP lideri, hafta başında konuyla ilgili bir açıklama yaparak, "HDP'nin değerli Eş Genel Başkanlarıyla görüşeceğim. Arkadaşlarım planlamayı yapıyorlar." demişti.
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