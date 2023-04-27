Kılıçdaroğlu, "Çok kutuplaştık, çok savrulduk; artık kucaklaşalım"

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Balıkesir'de vatandaşlara seslendi.

Kılıçdaroğlu, "Türkiye'nin makus tarihini bu meydanda yeneceğiz, tıpkı atalarımızın yendiği gibi" diye başladı.

Cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu, "Türkiye'nin karamsar bir ortamda olduğunu, büyük sıkıntılar olduğunu, hayat pahalılığını, gençlerdeki umutsuzluğu biliyorum. Herkesin sıkıntısı var, derdi var. 21 yıldır ülkeyi yönetiyorlar. Ama artık değişimin zamanı geldi. Yeni bir ruha yeni bir anlayışa ihtiyacımız var. Bir değişime ihtiyacımız var. Çok kutuplaştık, çok savrulduk; artık kucaklaşalım, barışmanın zamanı" diye konuştu.

"Yeni bir anlayışı bu ülkeye getireceğim" diyen Kılıçdaroğlu, "Tamamen 85 milyonun bir arada yaşadığı bir Türkiye'yi inşa edeceğiz. İnşa etmenin yolu sizden, sizin oylarınızdan geçiyor. Altı lider bir aradayız, birlikteyiz. Hepimiz huzur istiyoruz" dedi.

"Bay Kemal vatandaş için çalışacak"

Balıkesir'in tarımın, turizmin, eğitimin merkezi olduğunu söyleyen Kılıçdaroğlu, "Bölgenin şikayetlerini de biliyorum. Çiftçi zarar eder mi? Buğday, arpa, yulaf, et, canlı hayvan dışarıdan geliyor. Sen yurt dışındaki çiftçiyi destekleyeceğine kendi üreticini desteklesen daha iyi olmaz mı? Bunların tamamı olacak. Onlar 5'li çeteler için çalıştılar, Bay Kemal vatandaşı için çalışacak. 85 milyon birlikte çalışacağız; Türkiye'nin büyümesi kalkınması için çaba harcayacağız" ifadelerini kullandı.

"Çalışkan insanlarımız var" diyen Kılıçdaroğlu, "Üniversitelerimiz bilgi üretecek, öğrencilerimiz mezun olacak ve işleri hazır olacak. 100 bin öğretmen atamasını Cumhuriyet'in 100'üncü yılında yapacağız. Bütün köy okullarını açacağız. Köyde öğretmen de öğrenci de olacak. Her köyde öğretmen dışında ziraat mühendisi olacak. Bunların ücretlerini hükümet ödeyecek. Toprak analizi yapacak, hangi ürünlerin üretilmesi gerektiğini söyleyecek. Hayvancılık yapılıyorsa veteriner orada olacak, hayvanların aşılarını yapacak, yardımcı olacak. Köyün entelektüel düzeyini de yükselteceğiz. Hepsi üretecek, hepsi kazanacak" ifadelerini kullandı.

Köylerin boşaldığını söyleyen Kemal Kılıçdaroğlu, köylerde tarımla uğraşan kadın ve gençlerin sosyal güvenlik primlerinin devlet tarafından karşılanacağını sözlerine ekledi.

Kurban Bayramı’nda 15 bin lira ikramiye

Emeklilere seslenen Kılıçdaroğlu, "2015'ten bu yana söylüyorum; 'Ramazan ve Kurban Bayramı'nda emekli ücreti kadar ikramiye verin' diye. Sonra baktılar Bay Kemal haklı ikramiye verdiler ama düşük. Emekliye Ramazan ve Kurban Bayramı'nda asgari ücret kadar ikramiye vereceğiz. Önümüzde Kurban Bayramı var, her emeklinin 15 bin lira parası olduğunu göreceksiniz" dedi.

"Biz mütevaziyiz. Evimiz, barkımız, mutfağımız, çocuklarımız da öyle" diye konuşan Kılıçdaroğlu, "Biz çocuklarımız askerlik yapsın diye, bedelliye göndermedik. Garibanın çocuğu askerlik yapıyorsa, Bay Kemal'in oğlu da askerlik yapsın dedik. Siyasetçi halka örnek olmazsa olmaz. O nedenle ahlaklı, erdemli, bilgili bir siyaset mücadelesi veriyoruz. Bu mücadeleyi kazanacağız" diye konuştu.

"418 milyar doları getireceğim"

Kılıçdaroğlu sözlerini şöyle sürdürdü:

"418 milyar dolar, devleti soydular. Güçsüzseniz, paraları kaptırmışsanız sizin bu ülkeye faydanız yoktur. 'Beni kızdırma, senin malvarlığını araştırırım' dedi, tek cümle kurulamadı. 418 milyar dolarlık malı götürdüler. Sanıyorlar ki Bay Kemal bu parayı bulamaz. O paraların tamamını Türkiye'ye getireceğim. O paralar 5'li çetelerin, uyuşturucu baronların paraları değil, 85 milyonun parasıdır. Çalındı ve geri getireceğim.

Gencecik evlatlarımız üniversiteyi bitirmişler ve işsizler. Baba da evlat da işsiz. İmkanlar sınırlı. Bu tabloyu düzeltmemiz lazım. Evlatlarımızın iş güç sahibi olması lazım. KPSS'de yüksek puan alıyorlar, mülakatta eleniyorlar. Mülakatı kaldıracağım, torpili bitireceğiz. Bütün garibanların sahibi Bay Kemal olacak."

"Suriyelileri 2 yıl içinde göndereceğim"

Cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu, "Suriyeli kardeşlerimiz Türkiye'yi yol geçen hanı haline getirdi. Sanki bu ülkenin sınırı yok. 3,6 milyon Suriyeli kardeşimiz var. En geç 2 yıl içinde bütün Suriyeli kardeşlerimizi Suriye'ye uğurlayacağız. Türkiye yol geçen hanı olmayacak. Türkiye onurlu, güçlü bir ülkedir. Suriye ile barışacağız. Onların can ve mal güvenliklerini sağlayacağız" dedi.

Milliyetçilik vurgusu

Tank-palet fabrikası ve Suriye'de 34 askerin şehit edilmesi konusu üzerinden milliyetçilik vurgusu yapan Cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu şunları söyledi:

"Altı okumuzdan birisi milliyetçiliktir. Milliyetçiliğimizi sorgulamaya kalkıyorlar. Tank-palet fabrikasını Katar'a peşkeş çektiler. Tank-palet fabrikasını alacağım ve şanlı ordumuza vereceğim. Sen 3-5 kuruş için dileneceksin, Bay Kemal dilenmez. Düne kadar hakaret ettiğin adamın ayağına gidiyorsun.

Suriye'de 34 askerimiz şehit edildi. 2 gün sonra Erdoğan, Putin'e gitti kapısında bekledi. Putin kronometreyi açtı, kaç dakika beklettiğini dünyaya gösterdi. Bu mudur dünya lideri olmak, Türkiye'nin itibarını korumak? Bu mudur milliyetçilik?"

"Çiftçilere ücretsiz elektrik vereceğiz"

"Yeni bir sayfa açmak zorundayız" diye sözlerini sürdüren Kılıçdaroğlu, "Şanlıurfa Belediyesi'ni bize verin çiftçiye bedava elektrik vereceğiz' dedi. 'Elinizi tutan mı var' dediler, yaptık. Dışarıdan doğalgaz, petrol alıyorsun para ödüyorsun. Güneş bedava. Önce Şanlıurfa'dan başlayıp tüm Türkiye'ye bütün çiftçilere elektriği ücretsiz vereceğiz" diye konuştu.

Kılıçdaroğlu, 27,5 yıl devlette çalıştığını hatırlatırken, "Savurganlığı bitireceğim. 16 uçağı satacağım yangın söndürmek için uçaklar alacağım. Orman yangınlarına karşı yeni filolar oluşturacağız. Türk Hava Kurumu'na vereceğiz, o kuruluş yine bir numara olacak. Kızılay'ı tekrar düzelteceğiz. Başındaki adamları alacağız. 5-6 maaş almayı bitireceğiz" ifadelerini kullandı.

Tekirdağ'da halka seslendi

Tekirdağ'da halka seslenen Kılıçdaroğlu şu ifadeleri kullandı:

Eğer bir evde kışın soğuğunda doğalgaz kesiliyor ve ısınamıyorsa hepimiz soğukta kaldık demektir. Hepimiz beraber, müşterek bir değişime imza atmak zorundayız. 22 yıldır yönetiyorlar, memleketin hâli meydanda. Eskiden Merkez Bankası dolar kuru açıklardı. Şimdi Merkez Bankası'nın dolar kuru var, döviz büfesinin, bankalarının, Kapalıçarşı'nın dolar kuru var. Kimin ne yaptığı belli değil. Nasıl bir miras devralacağımızın farkındayız. Türkiye yeniden şahlanmak zorunda. Bir değişime Türkiye imza atmak zorunda. İmzayı nerede atacağız? Sandıkta atacağız, oylarımızı kullanacağız ve gençler Türkiye'nin kaderini değiştirecekler.

"Memlekette para var"

Emekli dediğimiz kişi; çalışan, üreten, alın teri döken, Türkiye'nin kalkınmasına katkıda bulunan, primini ödeyen yeri zamanı gelince de emekli olan kişidir. Bütün bu alın terinin karşılığı olarak emekli aylığı alır. Ama aylığı ile geçinemiyorsa o zaman Türkiye'nin yönetiminde bir sorun var demektir. Emeklilere 2015 yılından beri Ramazan ve Kurban Bayramı’nda asgari ücret kadar ikramiye verilsin diye dillendirdim. Önce para yok dediler, sonra baktılar ki, bu Kılıçdaroğlu'nun dilinden kurtulamayacağız bari verelim dediler. Ama olmadı. Asgari ücret kadar vereceksiniz dedim. Önümüzdeki Kurban Bayramı'na bankaya gidip göreceksiniz. Hesabınıza yatırılan 15 bin lirayı göreceksiniz. Memlekette para var aslında. Ama 5'li çetelere verirseniz, Türk lirasını yerlerde süründürseniz, bir de milliyetçiyiz diye ahkâm keserseniz, kusura bakmayın söylenecek çok sözümüz var.