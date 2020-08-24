Kılıçdaroğlu CHP’yi SAĞ kulvara taşıyor

“Bir zamanlar şanlı ecdat vardı; dört kıtada at koşturan., sonra Ayasofya, Yunanistan’ı telin mitingleri ve Büyük Doğu. Bir de kefere Kemal. “ Ceddin Baba Neslin dede” derdik toplu sabah namazlarından sonra. Topu topu üç-beş kitap vardı., bir kaç da yazar.. Necip Fazıl, M. Şevket Eylül, Kabaklı Ahmet.. Haklı olarak Nurettin Topçu ve Sezai Ağabey’in özel yerleri vardı biz de. Her şey güzeldi, biz de şahlanan nesil. İşte ne olduysa bu arada oldu; Önce Seyyid Kutup yollara işaretleri koydu, Hasan el Benna Yolları aydınlattı. Ve Mevdudi: Dört Terim ve İslami Hükümet.. derken oturduğumuz Milliyetçi mukaddesatçı zemin ayaklarımızın altında kaymaya başladı..”



CHP Genel Başkanı Kemal Kıluçdaroğlu’nun CHP’yi SAĞ kulvara taşıma çalışmaları ve tartışmalar yeni değil. Kılıçdaroğlu’nun listesinden “Kadın kontenjanından” CHP Parti Meclisi Üyesi yapılan, sonrasında milletvekili yapılan, 14 Eylül 2014 tarihinde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu tarafından Tanıtım ve Halkla İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevine getirilen eski Refah Partili Mehmet Bekaroğlu bu tartışmaların başlangıcı oldu. Gelin o dönem neler yaşandı bir hatırlayalım..



10 Ağustos’ta yapılan seçimlerin ardından Emine Ülker Tarhan, Süheyl Batum, Birgül Ayman Güler, İsa Gök, Dilek Akagün Yılmaz, Nur Serter, Hüseyin Aygün, Şevki Kulkuloğlu, Ümit Özgümüş ve Tanju Özcan gibi milletvekilleri yaptıkları açıklamalarla Kılıçdaroğlu’nu partiyi sağa kaydırmakla suçladı. Kılıçdaroğlu ise suçlamaları reddederek sağdan gelen adayları değişim olarak nitelemiş ve “Biz bir partiyiz. Sağdan oy gelmeyecek de nereden gelecek? Dışarıdan oy mu ithal edeceğiz? Biz kitle partisiyiz. Dışarıdan oy kazanmak zorundayız. Geniş halk kesimlerine anlatılması gereken politikalarımız var. Kimse sağa kaydı diyemez. Geniş kitlelere bunları ne kadar anlatabiliyoruz onlara bakmak lazım” yanıtını vermişti. Sonrasında Kemal Kılıçdaroğlu’na bu konuda itiraz eden CHP’lilerin hepsi kendini kapı önünde buldu..

CHP’yi sağa kaydırıyorlar iddialarını reddeden Kılıçdaroğlu’nun PM listesine almak için teklif götürdüğü Mehmet Bekaroğlu kim?



14 Nisan 1999 tarihinde gazeteci yazar Emin Çölaşan’ın Hürriyet’te kaleme aldığı “Bunları iyi tanıyın” başlıklı yazısına göz atalım.



“Refah'ın devamı olan Fazilet Partisi, önümüzdeki 18 Nisan seçimlerinde Mehmet Bekaroğlu isimli birini Rize birinci sıradan aday gösterdi. Bu adam Meclis'e girecek.

Rize'de Şevki Yılmaz'ın yerini şimdi Mehmet Bekaroğlu dolduracak!

Bu şahıs bir dergide kendi imzasıyla yazdığı yazıda Atatürk'ten ‘‘Kefere Kemal’’ diye söz eden biri.



Yazısında özetle şunları söylüyor:



‘‘İran, İmam Humeyni... Erzurum gecelerinde devrim sohbetleri. Artık her şey aydınlanmıştı. İslam ideoloji idi ve biz de ideolojik Müslüman, radikal ve devrimci. Sürekli boş kalan yanımızı doldurmuştu İran. İran'da tam bizim istediğimiz şey olmuştu...’’

(...)

Kimdir bunları yazan Mehmet Bekaroğlu? Bir üniversite hocası. Evet, genç beyinleri emanet ettiğimiz bir hoca. Karadeniz Teknik Üniversitesi'nde ders veren biri.

YÖK bu şahıs hakkında yıllar önce soruşturma başlatıyor. Bir bölümü ilahiyat hocalarından oluşan YÖK Denetleme Kurulu bu şahsın Atatürk'e hakaret ettiğini, suç işlediğini belirten bir rapor yazıyor.



Gazeteci yazar Yılmaz Özdil, Bekaroğlu için, " Anıtkabir Müzesi’nin kime emanet olduğunu bilmeyen CHP Genel Başkan Yardımcısı!" ifadesini kullandı.

“‘Kefere Kemal’ diyen, yetmez ama evet referandumunda yetmez ama evet diyen, fetocuların kumpas davalarını savunan, Ergenekon sanıkları akıl hastasıdır diyen, bıyıklı olmasına rağmen kadın kontenjanından parti yönetimine sokuşturulan, ailesinin Chp’li olmadığını söyleyen, Chp’ye katıldığı için kızının hüngür hüngür ağladığını söyleyen, Chp’ye geçerek partimi değiştirdim ama çizgimi değiştirmedim diyen, delegeler tarafından kapının önüne konmasın diye önseçime sokulmayan, Rizeli olmasına rağmen, siyasal İslamcıyken Rize milletvekili olmasına rağmen, Chp Rize’de sıfır çektiği için aman mutlaka milletvekili seçilsin diye İstanbul’dan aday gösterilen, ulus devletin miadı doldu diyen, ulusalcılar partiden giderse parti güçlenir diyen, Anıtkabir Müzesi’nin kime bağlı olduğunu bile bilmediği için, Profesör Aziz Sancar’ın Nobel ödülünü Genelkurmay’a götürmesine anlam veremeyen, ‘oraya götürmesine şaşırdık’ diyen, Chp’li değilken Kılıçdaroğlu’na ‘çakma gandi’ diyen, sonra bu Kılıçdaroğlu tarafından genel başkan yardımcısı yapılan, Chp genel merkezine yürüme mesafesinde dört cami varken, dinci şov yapmak için genel merkeze mescit açtıran, büyük ihtiyaçtı diyen, Chp milletvekillerine mektup gönderip ‘altı ok’un sorunlu olduğunu söyleyen, özerklik modeli öneren, Türk milleti yerine Türkiyeli denmesi gerektiğini söyleyen Mehmet Bekaroğlu mu?”

Merak edenlerin dikkatine! Bugün Yılmaz Özdil’in hakkımda yazdıklarına cevabımdır. Bakalım köşesinde yayınlayacak mı? pic.twitter.com/2KNvJCPSG7 — Mehmet Bekaroğlu (@MBekaroglu) January 18, 2018

CHP Genel Başkan Yardımcısı Bekaroğlu'nun "Ulusalcıların ayrılması CHP'yi güçlendirir" yorumuna, Adana ve Uşak vekillerinden tepki geldi. Twitter hesabından Adana vekili Özgümüş, "Dağdan gelmiş bağdakileri kovmak için fetva veriyor" yazdı.

CHP 24. Dönem milletvekili Dilek Akagün

Atatürk'ün partisi CHP'de Atatürk'e küfreden siyasal islamcı Mehmet Bekaroğlu parti meclisi koltuğuna oturamaz hatta davet dahi edilemez! — Dilek Akagün (@DilekAYilmaz) August 27, 2014

Bekaroğlu CHP Den ulusalcıların istifası partiyi güçlendirir demiş,hangi cesaretle, ne hakla bu sözleri söyleyebiliyorsunuz?@MBekaroglu — Dilek Akagün (@DilekAYilmaz) November 9, 2014

CHP 24. Dönem milletvekili Ümit Özgümüş

CHP içi tartışmalar hakkında konuşabilecek son kişi Bekaroğlu,dağdan gelip bağdakileri(Ulusalcıları)kovmak için fetva veriyor.@DilekAYilmaz — Ümit Özgümüş (@umitozgumus) November 9, 2014