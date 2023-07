Kılıçdaroğlu: CHP tek adam partisi değildir

Seçimlerden önce son kez çıktığını söylediği grup toplantısı kürsüsünden partililerine seslenen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, parti tabanından yükselen "değişim" çağrıları hakkında konuştu.

Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

Cumhuriyet Halk Partisi bir tek adam partisi değildir. Mustafa Kemal Atatürk'ten günümüze CHP her zaman kadro partisi olmuştur, tek adam partisi olmamıştır. Doğruları yanlışları olmuştur ama bu hareket her zaman ve her zaman ezilenlerin sesi duyulmayanların adalete susamışların partisi olmuştur. CHP zulme karşı milyonları kapsayan çoğulcu duvardır. CHP'nin tüm kadroları dünden bugüne kişisel ikballerin peşinde koşmamıştır.

Kuruluşundan günümüze tüm kadroların ortak ideali vatandaşlarımızı her türlü ayrışmadan uzak tutmaktır. Atatürk böyle söylemiştir.

Bizler 25 milyon gibi birçok ülkenin toplam nüfusuna sahip insanla birlikte çıkarsız ve sadece hakkın yanında olmak için koalisyon kurduysak, büyük değişimi zaten başlattık demektir. Ama biz toplum olarak neyin değiştiğine değil neyin değişmediğine bakarsak hata yapmış oluruz.

Değişen şeyler yüzde 20'den yüzde 48'e kadar ulaşan kitlelerdir. Asla görüşülemez denilen kişilerle ittifak yapmak değişen şeydir.

Bugün bu değişimi yaparak 25 milyonu davamıza kattık. Anlatmaya çalıştığım şey 25 milyonu bir araya getirmenin başarısının sadece bana yani bir lidere ait olmadığıdır. Bizler yani hakkın yanında olanlar insanların kimliğini yaşam tarzını siyaset malzemesi yapmayan 25 milyon kişiyiz.

Parti veya bireysel olarak zulmün karşısında haktan hukuktan adaletten yana kim bizimle olmuşsa bu başarı hepimizindir.

Eğer 25 milyona ulaşan bu değişim yeterli değilse başarısızlık benimdir... Bugünkü görevim 25 milyondan 1 kişiyi bile feda etmeden ülkemin namuslu vicdanlı kitlelerin sayısını artırmaktır."