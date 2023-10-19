Kılıçdaroğlu, CHP İzmir adayını açıkladı!

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu bugün Ankara'da İzmir Sanayici ve İşadamları Derneği (İZSİAD) ile Batı Anadolu Sanayici ve İş İnsanları Dernekleri (BASİFED) heyetlerini ağırladığı buluşmalarda yapılan görüşmelerde İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı'nın kim olacağı konusu da gündeme geldi.

İzmir adayını açıkladı

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun İzmirli iş dünyasının önde gelen isimleriyle yapılan iki görüşmede de Ahmet Akın'ın İzmir adaylığı iddiasını net bir dille yalanlayarak, CHP'nin Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı'nın Balıkesir'den belediye başkan adayı olacağını ayrıca İzmir adayının da Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer olduğunu söylediği öğrenildi.

Kılıçdaroğlu'nun "Adayımız Tunç Soyer'dir" mesajı verdiği bildirildi.