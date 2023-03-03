Kılıçdaroğlu: Bu sofrada siyasi oyunların yeri olmaması gerekirdi!

Muhalefette cumhurbaşkanı adayı tartışması Altılı Masada krize neden oldu.

Akşener cumhurbaşkanlığı adaylığına ilişkin "İYİ Parti dayatmaya mecbur bırakılmış, tercihe zorlanmıştır. Elbette buna boyun eğmeyecektir." ifadelerini kullandı.

Öte yandan Akşener, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na "Kritik kırılmanın eşiğinde millet sizi göreve çağırıyor." diyerek çağrıda bulundu.

"Yolumuza devam ediyoruz''

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK) olağanüstü toplantıya çağırdı.

İYİ Parti lideri Meral Akşener'in Altılı Masadan kalktığını duyurmasının ardından Kılıçdaroğlu, ''Hiç merak etmeyin, bütün taşlar yerine oturacak." ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu, gazetecilerin sorularına yanıt olarak, "Yolumuza devam ediyoruz'' diye belirtti.

CHP'nin süreci soğukkanlılıkla yönetmek istedikleri belirtilirken Kılıçdaroğlu'nun masadaki liderlerle görüşme planı olduğu belirtildi.

Kılıçdaroğlu masada oturanlarla görüştü

CHP Lideri Kılıçdaroğlu'nun Saadet Partisi, Demokrat Parti, DEVA Partisi ve Gelecek Partisi'yle görüştüğü bildirildi. Masada oturan 5 partiden ortak veya her partinin kendi açıklamasını yapması bekleniyor.

Mansur Yavaş'a ziyaret

Akşener'in, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na "Çok kritik bir kırılmanın eşiğinde millet sizi göreve çağırıyor." sözleriyle yaptığı çağrı sonrası CHP Genel Başkan Yardımcısı Kuşoğlu, Ankara Büyükşehir Belediyesine giderek 1 saat süren bir görüşme gerçekleştirdi.



Özgür Özel: ''Başaracağız, Kazanacağız''

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Meral Akşener'in İmamoğlu ve Yavaş'a yaptığı adaylık çağrısının ardından soyal medya hesabından Mansur Yavaş, Ekrem İmamoğlu ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun birlikte poz verdiği fotoğrafı paylaşarak, "Kimse umutsuzluğa kapılmasın. Hep birlikte başaracağız. Hep birlikte kazanacağız" ifadelerini kullandı.

“Ben bu saatten sonra değişmem. Sofra büyümek zorunda. Bunu da kimse durduramaz."

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Merkez Yönetim Kurulu olağanüstü toplantısının ardından sosyal medya hesabından video mesaj yayımladı.

Kılıçdaroğlu'nun paylaşımında aktardığı ifadeler şu şekilde:

" Sevgili halkım, Biz bu yola çıkarken hep Halil İbrahim Sofrası’ndan bahsettik. Çünkü bu sofrayı, bu ülkenin tüm renklerini davet etmemiz gerekir, yoksa bu ülke iflah olmaz dedim. Ülkemizin tüm renklerini birleştire birleştire kazanmak için yola çıktık. Soframız böylece gittikçe genişledi. Çünkü amacımız sadece ceberrus sarı göndermek ya da değiştirmek değildi. Amaç, aynı zamanda yeni güzel bir Türkiye oluşturmaktı. Bu sofraya o oturmasın, bu oturmasın diyerek bu ülkeyi toparlayamayız. Birilerini hor görerek, gözardı ederek Türkiye’yi değiştiremeyiz. Bu Türkiye’yi 20 yıldır yaşıyoruz zaten. Erdoğan gitsin, Erdoğanizm gitsin bu da olmaz. Tarihi sorumluluğumuz var bizim, ittifakımızın diğer ortakları medyaya çıkıp hakaretler etmiyor. Hiçbiri ittifak içinde oy değiştirmeye çalışmıyor. Tarihi sorumluluğumuz var bizim, ittifakımızın diğer ortakları medyaya çıkıp hakaretler etmiyor. Hiçbiri ittifak içinde oy değiştirmeye çalışmıyor. Sürekli aynı olgular, birbirini tekrar eden hamleler. Hepimiz sorumlu davranacağız. Bana gelince ben bu saatten sonra değişmem. Ben birleştiririm. Birleştirmeye de devam edeceğim. Sofra büyümek zorunda bunu da kimse durduramaz. Bu sofrada siyasi oyunların, nezaketsizliğin, Erdoğan dilinin yerinin olmaması gerekirdi. Bu sofraya oturanlar böyle oturdu, kalkan da bu sebeple kalkacaktır."