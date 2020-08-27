Kılıçdaroğlu baltayı yine taşa vurdu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Büyük Taarruz'un komutanlarından Albay Reşat Çiğiltepe’nin mezarına ziyaret gerçekleştirdi.

Albay Reşat Çiğiltepe'nin mezarına gerçekleştirdiği ziyaretin ardından açıklamalarda bulunan CHP Lideri'nin gündeminde 30 Ağustos kutlamaları ve Türkiye'nin ilk uçak fabrikası vardı.

30 Ağustos'u Lozan Anlaşmasına Türkiye'nin başının dik gitmesinde önemli olduğunu belirten Kılıçdaroğlu, "Bu tarih için bırakın pandemiyi, bugün milyonlarca insan hayatını vermeye hazırdır. Türkiye'yi bilmeyen bir ekiple karşı karşıyayız. Bir tablo ile karşı karşıyayız. Umarım onlar Miralay Reşat'ı da, Gazi Mustafa Kemal'i de oturur yeniden okurlar. Bu savaşın nasıl verildiğini okusunlar." ifadelerini kullandı.

UÇAK FABRİKASINI BİLİYORLAR MI

CHP'Lideri konuşmasını daha sonra uçak fabrikasına getirdi. Kılıçdaroğlu yaptığı açıklamada "Onlar biliyorlar mı 1940'lı yıllarda Türkiye dünyaya uçak ihraç eden 5 ülkeden biri olduğunu? Onlar biliyorlar mı kendi deniz altımızı yapan bir Türkiye'yi ayağa kaldıran Mustafa Kemal'i ve arkadaşlarını biliyorlar mı acaba?" dedi.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun bahsettiği uçak fabrikasını üretime kapatan ise dönemin Cumhurbaşkanı İsmet İnönü olmuştu.

1950'DE KAPATILDI

Türkiye'de hayırsever bir işadamı tarafından 1936 yılında kurulan ilk uçak fabrikasına kurulduğu dönem CHP'den engel gelmişti.

1944 yılında, Nuri Demirağ'a ait uçak pisti, fabrika ve etüd merkezinin bulunduğu alan istimlak edildi. 1953 yılında da Yeşilköy Havalimanı olarak hizmete açıldı. Büyük fedakarlıklarla elde edilen savunma sanayi imkan ve kabiliyetleri yaşanan olumsuzlukların ardından kaybedilmeye başlandı ve askeri fabrikalar ile sivil teşebbüsler Cumhurbaşkanı İsmet İnönü'nün emriyle 15 Mart 1950'deki kanunla kapatıldı