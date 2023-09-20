Kılıçdaroğlu asansörde mahsur kaldı!

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, partisinin İstanbul İl Başkanlığı'nca geçtiğimiz pazar günü Şişli'de düzenlenen üye katılım töreninin ardından 10 dakika boyunca asansörde mahsur kaldığı iddia edildi. O asansörün denetimini yapan şirket ise AND Asansör çıktı.

Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde gerçekleşen üye katılım töreninde bindiği asansörde mahsur kalan Kılıçdaroğlu için ekipler devreye girdi. Dakikalarca süren çalışma sonrası arıza giderildi. Kılıçdaroğlu'nun asansörden indikten sonra sert bir şekilde, "Bu nasıl bir rezalet" diyerek çevredekilere kızdığı iddia edildi. Şişli Belediye Başkan Yardımcısı, eski DYP'li Belediye Başkan Yardımcısı Onur Öksel'in ise asansör bozulmasıyla ilgili olarak, "Belediyemizi ilgilendirmiyor. Denetim şirketin sorumluluğunda" diyerek sorumluluktan kaçındığı iddia edildi.

Başkan Yardımcısı Onur Öksel'in de işaret ettği asansör denetim şirketinin, CHP'li üst düzey isimler Engin Özkoç ve Tuncay Özkan ile ismi anılan AND firması olduğu ortaya çıktı. O asansörün denetim etiketi görüntülendi. Mavi etikette, AND Uluslararası Denetim ve Gözetim Hizmetleri AŞ'nin ismi yer alıyor. Etikete göre asansörde yapılan yıllık son denetim ise 23 Şubat 2023'e ait.