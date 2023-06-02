Kılıçdaroğlu artık locada!

Cumhurbaşkanlığı seçimlerini ikinci turda kaybederek hem Cumhurbaşkanlığı koltuğundan hem de milletvekilliğinden olan Kemal Kılıçdaroğlu, yemin törenini locadan takip etti.

Yeni yasama döneminin açılış töreni için Meclis'e gelen Kılıçdaroğlu, töreni yıllar sonra ilk kez locadan takip etti. Kılıçdaroğlu'nu locada CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel eşlik etti.

Altılı Masa liderlerinden Meral Akşener, Temel Karamollaoğlu, Ahmet Davutoğlu ve Gültekin Uysal meclisteki törene katılmadı. DEVA Partisi Lideri Ali Babacan ise töreni locadan takip etti.