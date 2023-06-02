Kılıçdaroğlu artık locada!
Cumhurbaşkanlığı seçimini kaybeden Kemal Kılıçdaroğlu, milletvekili seçilemediği için yemin törenini locadan takip etti.
Cumhurbaşkanlığı seçimlerini ikinci turda kaybederek hem Cumhurbaşkanlığı koltuğundan hem de milletvekilliğinden olan Kemal Kılıçdaroğlu, yemin törenini locadan takip etti.
Yeni yasama döneminin açılış töreni için Meclis'e gelen Kılıçdaroğlu, töreni yıllar sonra ilk kez locadan takip etti. Kılıçdaroğlu'nu locada CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel eşlik etti.
Altılı Masa liderlerinden Meral Akşener, Temel Karamollaoğlu, Ahmet Davutoğlu ve Gültekin Uysal meclisteki törene katılmadı. DEVA Partisi Lideri Ali Babacan ise töreni locadan takip etti.
Kılıçdaroğlu bu kez locada!— Ajans Haber (@AjansHaberResmi) June 2, 2023
🔹Altılı Masa liderlerinden Meral Akşener, Temel Karamollaoğlu, Ahmet Davutoğlu ve Gültekin Uysal meclisteki törene katılmadı.
🔹Yeni dönemde milletvekili olamayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise töreni locadan takip etti. pic.twitter.com/3MLI7xnwTu
Yorumlar