Kılıçdaroğlu, Ahmet Necdet Sezer ile görüşecek  

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 10'uncu Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer'i ziyaret edecek.

Kemal Kılıçdaroğlu ve kurmayları saat 14.00'te Ahmet Necdet Sezer ile görüşecek.

Kılıçdaroğlu, adaylığından önce TİP ve Sol Parti'yi; adaylığının açıklanmasının ardından BTP, MYP, HDP, Adalet Partisi ve Memleket Partisi ile görüşmüştü.