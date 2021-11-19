Kılıçdaroğlu açıkladı: Yavaş ve İmamoğlu'na adaylık yok

CHP Lideri Kılıçdaroğlu'ndan, Cumhurbaşkanı adaylığı için şehir şehir gezen İmamoğlu'na kötü haber geldi. Kılıçdaroğlu, Yavaş ve İmamoğlu'nun adaylığı halinde belediyelerin kaybedileceğini hatırlatarak bu iki ismin Cumhurbaşkanlığı yolunu tıkamış oldu.

"Eğer belediye başkanı olarak seçilmişseniz ve belde halkına belli sözleri vermişseniz o sözleri yerine getirmek zorundasınız"

Millet İttifakının Cumhurbaşkanı adayının nasıl belirleneceği ve kamuoyu anketlerinde adaylık için Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'nun isimlerinin önde çıkmasına ilişkin değerlendirmeleri sorulan Kılıçdaroğlu, "Bizim iki büyükşehir belediyesinde yani Ankara ve İstanbul'da Meclis çoğunluğumuz yok. En temel sorunlarımızdan biri o. (Onlardan biri Cumhurbaşkanı seçilirse) Belediyeyi kaybedeceğiz. Siz eğer belediye başkanı olarak seçilmişseniz ve belde halkına belli sözleri vermişseniz o sözleri yerine getirmek zorundasınız, işin kuralı budur. Eğer Cumhurbaşkanı seçilmeyi bir kişiye endeksliyorsanız o zaman çok yanlış yapıyorsunuz demektir. Cumhurbaşkanlığı makamı kişiye endekslenemez. Kurala endekslenir, devlet aklına endekslenir, bilgiye endekslenir, birikime endekslenir. Eğer siz kişiler bazında olayı götürürseniz bu yanlış olur." ifadelerini kullandı.

Gazetecilerin, "Eski cumhurbaşkanlığı profiline geri dönülmesi gerektiğini mi düşünüyorsunuz yoksa yeniden tanımlanması mı gerekir?" sorusu üzerine net bir yanıt vermekten kaçınan Kılıçdaroğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Parlamenter sistem derken eskiye dönmeyi asla kabul etmiyoruz"

"Yeniden tanımlanması... Biz güçlendirilmiş parlamenter sistem derken eskiye dönmeyi asla kabul etmiyoruz. Eskinin zaten çok sakıncaları vardı. Dolayısıyla eski sistem doğru bir sistem değil siyasi partiler yasası dahil olmak üzere değiştirilmesi lazım. Parlamento, eski sistemde vesayet altında lider vesayeti altındaydı, oradan da çıkması lazım. Daha demokratik bir yapının olması lazım. Biz şöyle bir cümle kullanıyoruz. Türk hukuk sistemi darbe hukukundan arınmalı, askeri darbelerden sonra çıkan yasalar toplumun demokratik taleplerini karşılamıyor. Dolayısıyla o düzenlemelerin tamamen yasalardan arındırılması lazım."

"Bu işler davetle olmuyor"

DEVA ve Gelecek partilerinin Millet İttifakı'nda yer alıp almayacağı ve bu partilere ne zaman davet göndereceğine dair soru üzerine "Bu işler davetle olmuyor. Ortak söylemler bizim için çok değerlidir. Örneğin güçlendirilmiş parlamenter sistemi 6 parti dillendiriyor. Bizim açımızdan bu çok değerli. İşte genel başkan yardımcıları bir uzlaşma sağlayabilir miyiz diye bir araya geldiler. Genel başkan yardımcıları aralık ortalarında galiba o uzlaşmaya büyük ölçüde ulaşacaklar. Neyi, nasıl yapacağımızı aktaracaklar. Bir mutabakat sağlandıktan sonra da genel başkanlar olarak ya imzalayacağız ya bir araya geleceğiz veya genel başkan yardımcıları oturacaklar bir basın toplantısı ile bunları bir şekliyle aktaracaklar. İleride var olan sistem içerisinde Millet İttifakı olarak tabii bir araya gelebiliriz. İttifak büyüyebilir, büyürse memnun oluruz. Ama şu aşamada bir ittifakı oluşturma gibi bir araya gelme düşüncesi yok." ifadelerini kullandı.