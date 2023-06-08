Kılıç: “Meclis'te grup kurmayı arzu ederiz”

Saadet Partisi Antalya Milletvekili Şerafettin Kılıç, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Numan Kurtulmuş'un TBMM Başkanlığının hayırlı olmasını dileyerek, Kurtulmuş'tan adil bir yönetim sergilemesini beklediklerini vurguladı.

Yeni kabinenin açıklandığını anımsatan Kılıç, "kabinede isimlerin değiştiğini ancak zihniyet değişmediği müddetçe aynı sorunların yaşanmaya devam edeceğini, zihniyet değişimine ihtiyaç olduğunu" savundu.

Bir soru üzerine Kılıç, Meclis'te grup kurmayı Saadet Partisi olarak arzu ettiklerini, Meclis'te grup kurmanın daha verimli çalışmaların yapılmasına vesile olduğunu kaydetti. Çalışmaların devam ettiğini belirten Kılıç, henüz konunun netleşmediğini söyledi.

Kılıç, "İki grup da olması mümkün tek grup da olabilir. Güçlü bir grubun her zaman daha faydalı olacağı kanaatindeyim." diye konuştu.