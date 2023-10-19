Kılıç: "Karşı adımlar için yarın geç olabilir"

Saadet Partisi Antalya Milletvekili Şerafettin Kılıç, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, İsrail'in Filistinlilere yönelik katliamları karşısında artık sözün bittiği yerde olduklarını söyledi.

İsrail'in, uluslararası hukuku her gün çiğneyerek insani hiçbir değeri gözetmeden katliamlarını sürdürdüğünü ifade eden Kılıç, "İsrail derhal durdurulmalıdır. Nil ile Fırat nehirleri arasındaki emellerini gerçekleştirmeye çalışan bu azılı katil bütün insanlık için yaşayan en büyük tehdittir. Kudüs ve Mescid-i Aksa bizim inancımızdır. İstanbul'un, Ankara'nın, Diyarbakır'ın, Tahran'ın, Bakü'nün güvenliği Kudüs'ün güvenliğinden geçer. Vakit söz söyleme vakti değil icraat vaktidir." diye konuştu.

Şerafettin Kılıç, zulme ve baskıya karşı reaksiyon gösteren Filistinlilerin haklı mücadelesini desteklemenin en başta insani bir mesele olduğunu belirterek, Filistin'in meşru müdafaa hakkını kullanırken yapılan itidal çağrılarının ise büyük bir gaflet olacağını savundu.

İsrail'in sadece bölge için değil tüm insanlık için bir tehdit olduğunu vurgulayan Kılıç, "Bugün tarihi bir sorumluluğun yerine getirilmesi gereken bir zaman diliminden geçiyoruz. İsrail'e karşı bugün atılmayan somut adımlar için yarın çok geç olabilir. Bölgemizde huzur ve barışın tesis edilebilmesi İsrail'in durdurulması şartına bağlıdır. Bu sebeple derhal somut adımlar atılmalıdır." ifadelerini kullandı.