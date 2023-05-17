Kılıç: “İkinci turda fark 5 milyona ulaşacak”

TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyon Başkanı ve AK Parti Kars milletvekili Prof. Dr. Yunus Kılıç, Cumhurbaşkanlığı seçimi için sahada olduklarını belirtti. Kılıç, ikinci turda fark 5 milyona ulaşacağını söyledi. Prof. Dr. Yunus Kılıç, milletvekilliği seçimlerinde Cumhur ittifakı olarak mecliste çoğunluğu yakaladıkların kaydetti.

TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyon Başkanı ve AK Parti Kars milletvekili Prof. Dr. Yunus Kılıç, Cumhurbaşkanlığı seçimi için sahada olduklarını belirtti. Kılıç,, ikinci turda fark 5 milyona ulaşacağını söyledi.

Prof. Dr. Yunus Kılıç, milletvekilliği seçimlerinde Cumhur ittifakı olarak mecliste çoğunluğu yakaladıkların kaydetti.

Kılıç, "Halkımıza "istikrara devam" dediği için çok teşekkür ediyoruz, . Bize duydukları bu güven bize ayrı bir sorumluluk katmıştır. Sahalardayız, milletimizle beraberiz. Gezdiğimiz ilçelerde köylerde Cumhurbaşkanımıza yine çok büyük ilgi olduğunu görüyoruz. Sahaya göre ikinci tur seçimlerde de Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu'na 5 milyon oy fark atar" dedi.