Kıl payı farkla kazanılan belediyeler!
31 Mart yerel seçimlerinde bazı illerde yarış son sandığa kadar sürdü. İşte kıran kırana rekabetin yaşandığı, kazananın kıl payı farkla belli olduğu iller!
31 Mart yerel seçimlerinde bazı illerde son derece ilginç sonuçlar ortaya çıktı.
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İşte kıran kırana rekabetin yaşandığı, kazananın kıl payı farkla belli olduğu iller:
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Kütahya
CHP: %29,69
AK Parti: %29,26
CHP, 726 oy farkla kazandı!
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Artvin
CHP: %45,22
AK Parti: %43,74
CHP adayı 274 oy farkla seçimi kazandı!
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