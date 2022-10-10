Kiev'de sıcak saatler!

Ukrayna'nın Kerç Köprüsü'ne yapığı saldırının ardından, Rusya ile Ukrayna arasındaki gerilimin dozu yeniden arttı.

Saldırıya missilleme olarak Ukrayna'nın başkenti Kiev'i füze saldırılarıyla vuran Rusya, kamu binalarını hedef aldı.

Kiev Belediye Başkanı Vitali Kliçko, Kiev'e yönelik saldırılar sonucu devlet dairelerinin zarar gördüğünü açıkladı.

Saldırıda Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin ofisinin vrulduğu iddia ediliyor!

Kiev Belediye Başkanı Vitali Kiliçko, Telegram üzerinden yaptığı açıklamada, başkentin saldırı altında olduğunu bildirdi. Hava yolu ile gelen tehditlerin devam ettiğini söyledi.Vatandaşlara sığınaklara gitmelerini ve gerekli olmadığı müddetçe dışarı çıkılmamaları gerektiğini bildirdi.

Başkent Kiev'de kırmızı metro hattı trenlerinin hareketi durduruldu. Belediye Başkanı, tüm metro istasyonlarının sığınak olarak kullanılacağını bildirdi. Kiev şehir merkezi caddelerinin, kolluk kuvvetler tarafından korunduğunu söyledi.