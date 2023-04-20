Kiev'de gece yarısı gizemli ışık! NASA'dan açıklama geldi!

Kiev'de gece yarısı gökyüzünde beliren gizemli ışık geceyi aydınlattı.

Olayın ardından açıklamada bulunan Ukraynalı yetkililer söz konusu ışığın atmosfere giren bir NASA uydusundan kaynaklandığını söyledi.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’nin özel kalemi Andriy Yermak ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada “Hava Kuvvetleri bu ışığın kaynağıyla ilgili gerekli bilgiyi paylaşacaktır” açıklamasında bulundu.

NASA'dan açıklama

The Guardian'ın haberine göre konuyla ilgili AFP'ye konuşan bir NASA sözcüsü, NASA ile ilgili değerlendirmeyi reddederek söz konusu uydunun 'halen yörüngede' olduğunu söyledi.

Kiev'deki gizemli ışığın sırrı henüz aydınlatılamasa da "uydu düştü" iddialarının gerçek olmadığı ortaya çıktı.

İşte o anlar!