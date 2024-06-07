Kıdem tazminatında kritik tarih belli oldu!
Kıdem tazminatı hakkıyla işten ayrılacak veya emeklilik şartlarını tamamlayan çalışanları ilgilendiren kıdem tazminatında tavan değişiyor. Değişiklik için kritik tarih belli oldu.
Çalışan vatandaşlar emekli olmak için iş akdini sonlandırdıklarında kıdem tazminatına hak kazanıyor. Öte yandan bazı çalışanlar da belli şartlarda kıdem tazminatı almaya hak kazanabiliyor.
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Kıdem tazminatına ilişkin merak edilenleri Milliyet’e açıklayan Yeminli Mali Müşavir ve Ekonomist Muhammet Bayram şu ifadeleri kullandı:
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“Emekli olmak isteyenler tazminatları dikkate almaya başladılar. Kıdem tazminatı oranı memur maaşına yapılacak zam ile yeniden değerleniyor. Bu katsayı da artıyor.
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Şu anda kıdem tazminatı üst tavanı 35 bin TL seviyesinde. Bir kişi 10 yıl çalışsa maksimum 350 bin TL alabiliyor.
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