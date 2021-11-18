Kıbrıslı Türk sanatçı Nihayet'in Maraş'ta çekilen klibi Rumları kızdırdı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile Kıbrıs Rum Kesimi arasında klip gerilimi yaşanıyor. 46 yıl sonra açılan Maraş'ta "Bulaman" adlı şarkısına klip çeken Nihayet, klibin ardından tehdit mesajları aldığını açıkladı.

Gazimağusalı sanatçı Nihayet, yeni klibinin "Hayalet şehir" olarak tanımlanan Maraş'ta çekilen ilk klip olma özelliği taşıdığını vurguladı. Times'ın haberinin ardından dünya basınında yankı uyandıran klip Rumları rahatsız etti. Rumlar, şarkıcının Youtube hesabından yayınladığı klibi "dislike" yağmuruna tuttu.

Rumlar, Nihayet'in klibinin adanın bölünmüşlüğünün simgesi haline gelen Maraş'a saygısızlık olduğunu iddia etti. Klibin, KKTC'nin kuruluş yıldönümü olan 15 Ekim'de yayınlanması da Rumları rahatsız eden diğer nedenler arasında gösteriliyor.

Kendisine yöneltilen eleştirilere yanıt veren Nihayet, "Sanat özgürdür. Tek amacım, yok sayılan ülkemi ve kardeşlerimin varlığını dünyaya duyurmak" dedi.