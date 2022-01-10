Kia'dan yüz güldüren indirim
Markalar peş peşe fiyat listelerini güncelliyor. Son olarak Kia da 2022 Ocak fiyatlarını yayınladı. Fiyatlara baktığımızda 2022 Kia modellerinde aralık ayına göre 90 binlere varan ciddi indirimler olduğunu görmekteyiz. İşte 2022 Kia fiyat listesi.
Yeni yılla birlikte 2022 model Kia otomobillerin fiyatları belli oldu.
1 27
Araba fiyatlarında fahiş rakamlar devam ediyor. Sıfır ve ikinci el araç fiyatları durdurulamıyor.
2 27
Aralık ayının ortasında dolar kurundaki hızlı düşüş otomobil fiyatlarında da görece bir indirim sağlasa da rakamlar hala çok yüksek.
3 27
Fiyat artışına neden olan stok sorunu, çip krizi ve kur yükselişi ne yazık ki devam ediyor. Geçtiğimiz yıl çip krizinden dolayı istediği aracı bulmakta zorlanan vatandaş ocak ayında da yine benzer bir tabloyla karşılaşıyor.
4 27