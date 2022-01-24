KİA, SUV modelinde büyük indirim! Sınıfının en ucuzu oldu!
KİA, uygun fiyatlı SUV modeli ile sıfır el araç piyasasında büyük ses getirdi. KİA, Stonic modeli ile en ucuz SUV üreticisi oldu.
Küresel çapta, otomotiv, telekomünikasyon ve bilişim sektörlerini etkileyen çip krizinin etkileri devam ediyor.
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İkinci el ve sıfır araç piyasasında fiyatların anormal derecede yükselmesiyle birlikte, sıfır araç alımında ÖTV matrah düzenlemesine gidilmişti.
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Güney Koreli otomotiv üreticisi KİA, ÖTV matrah düzenlemesinin ardından 2022 model fiyat listesini paylaştı.
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