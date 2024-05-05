KGK Yönetim Kurulu İstanbul’da toplandı!

Küresel Gazeteciler Konseyi (KGK) aylık olağan yönetim kurulu toplantısı konseyin Cihangir’de bulunan İstanbul ofisinde yapıldı. Yönetim kurulu toplantısında yılın ilk 4 ayının değerlendirilmesinin ardından önümüzdeki çalışma takvimini kapsayan faaliyetler istişare edildi.

Genel Başkan Mehmet Ali Dim başkanlığında gerçekleştirilen yönetim kurulu toplantısına, Genel Başkan Yardımcıları Savaş Çokduygulu ve Kahraman Halisçelik ile Genel Sekreter Lütfü Karakaş, Genel Sekreter Yardımcısı Benan Kepsutlu, Mali Başkan Erdal Güven, Mali Başkan Yardımcısı Yakup Aslan, Dış Medya Meclis Başkanı Elşad Eyvazlı, Dış Medya Başkanvekili Ahmet Coşkunaydın, Yaygın Medya Meclis Başkanı Buse Biçer Akbaş, Yaygın Medya Başkan Yardımcısı Ferhat Yıldırım ile Yönetim Kurulu Üyeleri Hayati Arıgan ve Hacı Odabaş katıldı.

Son yönetim toplantısı ardından yaşanan gelişmeler ve gerçekleştirilen etkinliklerin değerlendirmesi ile başlayan toplantı, faaliyet raporu ve mali tablonun paylaşılması ile devam etti.

Küresel Medya Dergisi’nin Temmuz sayısı hazırlıkları ele alındı. Yeni üye ve ülke temsilciliklerinin değerlendirilmesinin ardından yurtdışından gelen davetler ve “Kamu Diplomasisi” alanında yapılacak yurt içi ve yurt dışı etkinlikler ele alındı.