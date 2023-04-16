KGK 2’nci olağan kongre süreci başladı

KGK statüsü gereğince, Mayıs ayında yapılması gereken genel kongrenin bir ay öncesinde gerçekleştirilen ilk tur seçimlerde, Yaygın, Yerel ve Dış Medya Meclislerine; 30’ar asıl, 15’er yedek ile ihtisas kurullarına ise 11’er üye seçildi.

Ankara’da KGK Genel Merkezi konferans salonunda çevrimiçi oylamayla seçilen divan heyetinin yönetiminde gerçekleştirilen e-kongrede 3 ayrı meclisten yaklaşık 200 üye e-devlete şifresiyle, yurt içi ve yurt dışından katılan yabancı üyeler ise mail adresleri ve atanmış olan özel şifreleriyle kongreye katılarak oy kullandılar. Kongrenin açılışında çevrimiçi olarak üyelere hitap eden KGK Genel Başkanı Mehmet Ali Dim, Nisan ayı itibariyle 62 ülke ile 81 ilde temsilci ve üyesi bulunan konseyin çevrimiçi olarak ülkemizde ilk kez e-kongre yapıyor olmasından ve bu kolaylığı yaşamaktan duydukları mutluluğu ifade ederek, “Kuruluşumuzun üzerinden 3.5 yıl gibi kısa bir süre geçmesine rağmen başta mesleki sorunların tespiti, çözümüne yönelik adımlar ve en üst düzeyde temsil gibi konularda kamuoyunun dikkatini çektik. Ayrıca kuruluş misyonu gereği ülkemiz lehine kamu diplomasisi alanında da, girişim ve etkinliklerimizle milli duruşumuzu ortaya koyduk. Bu konuda Dışişleri Bakanımız Sayın Mevlüt Çavuşoğlu’nun desteğini daima hissettik” dedi.

Dim, 3 yıl boyunca görev yapan tüm meclis üyelerine hizmetleri ve emekleri için teşekkür ederek, “Sürdürülebilir olmak adına kendini yenileyen bir yapıya sahip olmamız gerekiyor. Takdir edersiniz ki, medya da baş döndürücü bir hızla başkalaşıyor, değişiyor ve gelişiyor. Biz de buna göre konumlanmak zorundayız. Bu bir bayrak yarışı ve nöbet değişimidir. Bu çerçevede meclislerde ve ihtisas kurullarında ve tabiki yönetim kurulunda yenileme ve değişimi mutlaka yapmamız gerekiyor. Konseyimiz tüm üyeleriyle bir bütün olarak geleceğe emin adımlarla yürüyecektir. Yenilenen ve gençleşen yapısıyla dinamik bir ekip olarak yola devam etmek istiyoruz. Tecrübeli ve genç arkadaşlarımızı harmanlayarak yeni dönemde daha etkin ve aktif bir yapıyla hem mesleki sorunlarımızın çözümüne, hem bölgesel sorunlara, hem de dost ve kardeş ülkelerle ilişkilerin geliştirilmesine katkı sağlayan projelerimiz olacak” diye konuştu.

KGK Genel Sekreteri Lütfü Karakaş’ın Divan Başkanlığı ve Çorum Temsilcisi Hacı Odabaş ile e-kongre resmi firma temsilcisi Kerem Alçayır’ın divan katipliklerini yaptığı ve birer saat arayla tamamlanan meclislerin genel kurullarında; Dış Medya Meclisi’nin 30 asıl ve 15 yedek, Yaygın Medya Meclisi’nin 30 asıl ve 15 yedek ile Yerel Medya Meclisi’nin 30 asıl ve 15 yedek üyesi ile Onur Kurulu, Uzlaşma Kurulu, Eğitim Kurulu, Sosyal İşler Kurulu, Kültür ve Tarih Kurulu, Siyasal İşler Kurulu, Proje Geliştirme Kurulu, Dijital Medya Kurulu’nun 11’er üyesi seçildi.



DIŞ MEDYADA SMÜLTANE TERCÜME



Küresel Gazeteciler Konseyi (KGK) Dış Medya Meclisi 2. Olağan Kongresi, Türkçe, İngilizce ve Rusça dillerinde smültane tercümeyle gerçekleştirildi. Meclis Başkanı Elşad Eyvazlı, üç yıllık döneme ait çalışmalar hakkında üyelere bilgi verirken, “Özellikle Azerbaycan’ın Dağlık Karabağ Zaferi sonrasında bölgeye uluslararası gazetecileri götürerek yapılan mezalimin izlerini Dünya’ya duyurduk. Özellikle kara mayınlarının yarattığı büyük tehlike konusunda Dünya kamuoyunun dikkatine sunulmasının sağladık. Orta Asya ve Balkan ülkelerindeki işbirliği çalışmalarımız ile bölge barışına da katkı sağlandı” dedi. Dış medyadan sorumlu KGK Genel Başkan Yardımcısı Kahraman Halisçelik ile üyeler de görüş ve önerilerini dile getirdiler.

Dış Medya Meclisi’nin üyeleri tarafından elektronik ortamda yapılan oylama sonucu meclis asıl üyeliklerine; kurucu doğal üyeler, Kahraman Halisçelik (Türkiye), Sefa Karahasan (KKTC), Aynur Tattersall (İngiltere) Elşad Eyvazlı (Azerbaycan) dışında; İsmail Bayazıt (Türkiye), Benan Kepsutlu (Türkiye), Ahmet Coşkunaydın (Türkiye), Nalan Yazgan (Lübnan), Ardan Zentürk (Türkiye) Adil Elmas (Avusturya), Alpaslan Düven (İngiltere), Khalil Assali (Filistin), Denis Solovykyh (Rusya), Mesut Küçükarslan (Japonya), Emrah Hüseyin Lee (G.Kore), Pınar Sevinçlidir (ABD), Anisa Bahiti (Arnavutluk), Anna Andreou (Yunanistan), Avtandil Otinasvili (Gürcistan), Amankeldi Kurmet (Kazakistan), Orhan Akyüz (KKTC), Hamdi Yılmaz (Romanya), Dovran Orazgylyjov (Türkmenistan), Deniz Büstani (Suriye), Gülsüm Khalilova (Ukrayna), Majdi Tall (Ürdün), Nahide Ali Yumer (Bulgaristan), Cristian Feiland (Almanya), Dündar Keşaplı (İtalya), Cem Güneş (Norveç), M. Adnan Akfırat (Çin), Ludovic de Foucaud (Fransa), Anıl Süral (ABD), Kemal Beniaiche (Cezayir), Yedek Meclis Üyeliklerine ise; Kholmurod Salimov (Özbekistan), Ergin Hava (Almanya), Mohammad Noorbux (Mauritus), Porimol Palma (Bangladeş), Ali Hançerli (KKTC), İmam Sopyan (Endonezya), Dimitri Kalak (Gagavuzya), Thelmo Luis Cunana (Filipinler), Carlos Tonelli (Uruguay), Albina Khazieva (Tataristan), Devadeep Purohit (Hindistan), Özgür Yücel Demir (Arjantin), Özgür Deniz İşeri (Yeni Zelanda), Gurez Lilia (Moldova), Felat Bozarslan (Almanya) seçildiler.



YAYGIN MEDYA HEDEF BÜYÜTTÜ



İkinci olarak yapılanma Yaygın Medya Meclisi seçiminde konuşan Meclis Başkanı Buse Biçer Akbaş, 2 yıl süren pandemi sürecine rağmen meclis faaliyetlerine ara vermediklerini belirterek, Bahçeşehir Üniversitesi ile ortaklaşa kurulan Küresel Medya Akademisi ile mesleğe önemli katkı sağladıklarını vurguladı. Biçer, “Gençler mesleğe katılması ve özellikle ihtisaslaşmaları konusunda alınan eğitimle donanımlı olarak işe başlama fırsatı yakaladılar. Yeni dönemde de, akademinin eğitimleri sürecek. Yeni dönemde farklı projelerimiz de olacak” dedi. Yaygın Medya Meclis üyelerinin online genel kurulda öneri ve düşüncelerini açıklamasından sonra yapılan seçimlerde, meclisin kurucu ve doğal üyeleri; Bülent Aydemir, Salih Zeki Sarıdanişmet, Tayfun Bayındır’ın yanı sıra asıl üyeliklere; Buse Biçer Akbaş, Sertaç Virancık, Cengiz Kahraman, Süreyya Güngör, Ferhat Yıldırım, Gürsel Eser, Emin Demirel, Esra Öztürk, Necmi Hatipoğlu, Hayati Arıgan, Bülent Çöltekin, Abdülkadir Konuksever, Tolga Şardan, Dicle Nehir Bozdan, Yakup Aslan, Ecem Toplar, Erdal Güven, Neşat Gündoğdu, Ünsal Karabulut, Seda Demir, Dursun Eker, Mehmet Rigan, Muhammet Vefa Özalp, Olgunay Köse, Esra Alus, İpek Yezdani, Banu Şen Kelleci, Canan Arslan, Elif Altın, Tolga Yenigün, Yedek Meclis üyeliklerine ise; Özkan Tamirak, M. Merih Ak, Osman Bekar, Cavit Baydur, Hüseyin Can, Ferhat Esnek, Gülay Tunçel, Canan Ekici, Talip Bayram, Ece İçmez, Kübra Çelepi, Bekir Nazım Ada, Şafak İnce, Aybeniz Küzeci ve Tuba Kara seçildiler.



YEREL MEDYA YARALARI SARACAK

Son olarak Küresel Gazeteciler Konseyi (KGK) Yerel Medya Meclisi genel kurulunda konuşan Meclis Başkanı İsrafil Avcı, pandemi ve ardından gelen deprem felaketine rağmen bir çok ilde yerel medya buluşmalarının gerçekleştirildiğini ifade ederek, “Basın İlan Kurulu seçimlerinde arkadaşlarımızın gösterdiği dayanışmaya teşekkür ediyorum. Bir sonraki seçimde çok daha başarılı olacağımıza inanıyorum. Bundan sonra yeni dönemde de aynı birlikteliği göstereceğimize inanıyorum” dedi.

Yerel Medya Meclis üyelerinin yeni dönem için öneri ve taleplerini paylaşmasından sonra kurucu doğal delegeler; Mehmet Ali Dim, Lütfü Karakaş, Yusuf Ziya Çakır’ın dışında asıl üyeliklere; Savaş Çokduygulu, İsrafil Avcı, Memet Duran Özkan, İbrahim Aslan, Hacı Odabaş, Ercan Arslan, Kemal Özdilek, Murat Çiçek, Aydın Tatar, Zafer Tokuş, Ümit Babacan, Mustafa Efe, Celil Acar, Bilal Güley, Cenap Kürümoğlu, Recep Aydın, Ahmet Küçükcicibıyık, Ali Güngör Yıldız, Yusuf Tortop, Sezai Köprülü, Murat Dönmez, Serap Karaoğlu, İzzet Sarı, Metin Kösedağ, Meral Ay, S. Suat Deniz, Abdullah Biçer, Nihat Aydın, İkram Kali, Sait Yanık ve yedek meclis üyeliklerine ise; Şerife Türkeş, Halit Yılmaz, Cemal Kaplan, Esra Aksu, Özkan Karakaya, Cabbar Şıktaş, Hüsniye Karakoyun, Mahfuz Demir, Mustafa Demir, Faruk Aktemur, M. Fatih Maradit, Bülent Toplu, İhsan Yılmaz, Orhan Üngör ve Tarık Yılmaz seçildiler.



İHTİSAS KURULLARI



Küresel Gazeteciler Konseyi (KGK) ihtisas kurulları da üç meclisin üyeleri tarafından ayrı ayrı yapılan oylamalar sonucu seçildi. 11’er kişilik ihtisas kurulları ise şu isimlerden oluştu:

Onur Kurulu: Yaşar Yıldız, Mustafa Doğan, Hayati Nizamoğlu, İrfan Hoşafçıoğlu, Ayhan Mergen, Suhabi Okumuş, Bayram Ali Kavalcı, Esat Bindesen, Bekir Doğan, Muammer Başer, Necati Günay

Uzlaşma Kurulu: Kemal Özdilek, Oktay Ensari, Meryem Kamberoğlu, Hakkı Kutlu, Feyzullah Taş, Murat Onur, Orhan Doğan, Caner Güngör, İsmail Altunbaş, Halit Akgül, Hasan Yalçın

Eğitim Kurulu: Metin Kösedağ, Cemal Kaplan, Özkan Karakaya, Ali Hançerli, Ferit Kesen, Hüseyin Bekar, İsmail Temiz, Aytuğ Yıldız, Bekir Nazım Ada, Müşerref Yerkert İnce, Ahmet Can Kahraman

Sosyal İşler Kurulu: Seda Demir, Serkan Tatlı, Saim Çotuk, Hülya Özkoyuncu, Ekaterina Gündüz, Canan Bayram, Kıymet Sezer Güngör, Serap Karaoğlu, Yasin Pehlivangil, Özner Berber, Gülay Tunçel

Kültür ve Tarih Kurulu: İsmal Kahraman, Adnan Avuka, Halit Yılmaz, Fatih Melih Maradit, Erdem Noyan, Nahide Ali Yumer, Talip Bayram, Metin Karakuş, Yılmaz Akpınar, Ahmet Özler, Levent Çinçin

Siyasi İşler Kurulu: Deniz Büstani, Cengiz Kahraman, Neşat Gündoğdu, Muhammed Vefa Özalap, Hüsniye Karakoyun, Kemal Deniz, Yaşar Öner, Osman Bekar, Adem Yılmaz, Celal Çiftçi, Gökhan Güler

Proje Geliştirme Kurulu: Ahmet Külekçi, Dursun Eker, Gündüz Üç, Burak Ersoy, Edip Üzen, Cesurhan Taş, Esra Öztürk, Aybeniz Küzeci, Cavit Baydur, Olgunay Köse, Bülent Öztürk

Dijital Medya Kurulu: Zafer Tokuş, Tolga Yenigün, Bircan Subaşı, Mesut Demir, Mustafa Duran, Okan Dilek, Hakan Yaman, Orhan Üngör, Ferhat Esnek, Ercan Karaca, Engin Çağlar



DİM’DEN TEŞEKKÜR



Çevrimiçi kongrenin kapanışından önce bir teşekkür konuşması yapan KGK Genel Başkanı Mehmet Ali Dim, e-kongrenin başarıyla tamamlanmış olmasından kıvanç duyduklarını belirterek, “Türkiye’de ilk kez başarılı bir e-kongre gerçekleştirmiş olmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Tüm üyelerimize katkı ve katılımlarından dolayı çok teşekkür ederim. Yeni dönemin ilk adımını atmış olduk. Bundan böyle gelişerek, büyüyerek ve yenilenerek yolumuza devam ediyoruz. Tüm üyelerimizle bir bütün olarak sektörümüze ve emekçilerimize katkı sağlamaya devam edeceğiz. Yolumuzu aydınlatan ve bize yoldaşlık eden KGK Ailemizin değerli fertlerini en içten sevgi ve saygıyla selamlıyorum” diyerek sözlerini bitirdi.