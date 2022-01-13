KGAÖ barış güçleri, Kazakistan'dan ayrılma hazırlıklarına başladı

Kazakistan’da yakıt fiyatlarının artışıyla başlayan ve şiddet olaylarına dönüşen protestoların ardından Devlet Başkanı Kasım Cömert Tokayev’in çağrısı üzerine ülkeye giden Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü’nün (KGAÖ) barış güçleri görevlerini tamamlıyor. Bugün barış güçlerinin çekilme sürecine başlandı.

Rusya Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, “KGAÖ kolektif barış güçleri komutanlığı ve Kazakistan Savunma Bakanlığı tarafından hazırlanan plan doğrultusunda barış güçlerinin kamusal açıdan önemli yapıları ülkenin güvenlik güçlerine devri başladı” ifadeleri kullanıldı.

Açıklamaya göre, barış güçleri askeri teçhizat ve diğer malzemeleri Rus askeri uçaklarına yüklemeye ve daimi olarak konuşlandıkları yerlere dönmeye yönelik hazırlıklara başladı.