KFC'den oyun oynayabildiğiniz ve tavuk ısıtabildiğiniz oyun konsolu: KFConsole

Haziran ayında duyurulan ancak herkesin şaka sandığı KFC'nin oyun konsolu gerçek oldu. KFC geçtiğimiz saatlerde önce onayladı, birkaç saat sonra da konsolun fragmanını paylaştı.

"POWER YOUR HUNGER" sloganı ile duyurulan KFC konsolunun tam adı KFConsole. Özelliklerine baktığımızda ise en garip duran kısmın, konsolun içinde bulunan tavuk ısıtma bölümü olduğunu görebiliyoruz. Sitesinde yazan özelliklere göre oyununuzu oynarken tavuklarınızı soğumadan yiyebilmek için konsolda bir ısıtma bölümü bulunuyor. Doğal ısı ve hava akışı sistemi kullanan patentli bölme sayesinde oyun oynarken tavuğunuzu ısıtabileceksiniz. Cihaz tamamen Cooler Master tarafından dizayn edilmiş ve yaratılmış.

Konsolun diğer özelliklerine bakınca daha da şaşırabilirsiniz. Konsol sitesinde yazan bilgilere göre 4K 240 FPS oyun performansı sunmayı hedefliyor, üstelik ışın izleme teknolojisini de destekliyor. Konsolun kalbinde ise Intel Nuc 9 bulunuyor. Aynı zamanda değiştirebilir ekran kartı desteği sunuyor. Cihazın içinde iki adet Seagate® BarraCuda® 1TB SSD bulunuyor. Son olarak ise konsolun VR desteği da var.

Her ne kadar ciddi bir şekilde duyurulmuş olsa da insan hala tam olarak inanamıyor. Resmi sitede iş ortakları bölümünde Cooler Master, Intel, Asus ve Seagate bulunuyor. Fiyatı ve çıkış tarihi gibi detaylar en yazık ki bilinmiyor.

See it for yourself. Find out more about the new #KFConsole @CoolerMaster: https://t.co/omZWuIhBG8 pic.twitter.com/6n5panSJIs