Kesilmekten kaçan öküz su kaydırağından kaydı

Nova Granada bölgesinde 6 Kasım'da meydana gelen olayda hayvan, çiftlikten firar ettiketn sonra sonra su parkına girdi. Parkta çekilen videoda hayvanın, kaydırağın yarısına kadar kaydığı görülüyor.

Bunun ardından kaydırağa sıkışan hayvan, bir ip yardımıyla havuza düşürüldü. Öküz birkaç kişinin daha yardımıyla sudan çıkarıldı.

New York Post'un aktardığına göre en fazla yaklaşık 205 kilogram taşıyabileceği düşünülen kaydırak, yaklaşık 320 kilogramlık öküze dayanabildi.

Çiftliğin sahibi Carlos Miguel Serante, yaşananların ardından hayvanın ünlendiğini söyledi.