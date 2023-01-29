Kerkük'teki DEAŞ operasyonunda 5 terörist yakalandı



​​Kerkük Polis Müdürlüğü Sözcüsü Amir Nuri, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kent merkezindeki iki adres ile kentin güneyindeki kırsal bölgelere eş zamanlı operasyon düzenlendiğini belirtti.

Operasyonda 5 kişinin yakalandığını kaydeden Nuri, bu kişilerin ilk sorgularında DEAŞ mensubu olduklarını itiraf ettiklerini aktardı.

Nuri, haklarında yapılan resmi işlemlerin ardından teröristlerin mahkemeye sevk edildiklerini söyledi.

Terör örgütü DEAŞ, 2014'te Irak'ın Musul, Salahaddin ve Enbar vilayetlerinin tamamı ile Diyala ve Kerkük illerinin bir kısmını ele geçirmiş, söz konusu bölgeler yıllar içinde örgütten geri alınmıştı.

Eski Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, 9 Aralık 2017'de DEAŞ'a karşı zafer kazanıldığını duyurmuştu.​​​​​​​

Bu açıklamanın üzerinden 5 yıl geçmesine rağmen söz konusu vilayetlerin kırsal bölgelerinde örgütün saldırıları sürüyor.