Kerem yıldızlaştı, aslan kazandı!

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında konuk ettiği İstanbulspor karşısında zorlanmasına rağmen son bölümde attığı gollerle galibiyete uzandı.

RAMS Park'ta oynanan karşılaşmada Patrick Sambissa'nın 28. dakikada attığı golle 1-0 geriye düşün Galatasaray, 36. dakikada penaltıdan Kerem Aktürkoğlu'nun kaydettiği golle rakibine karşılık verdi ve ilk yarı 1-1 berabere tamamlandı.

Karşılaşmanın 79. dakikasında Kerem Aktürkoğlu ve 90+2. dakikasında penaltıdan Mauro Icardi ile iki gol daha bulan sarı-kırmızılı takım, sahadan 3-1 galip ayrıldı.

Elde ettiği galibiyetle puanını 57'yı çıkartan Galatasaray, aynı puanla zirvede yer alan Fenerbahçe ile puanını eşitledi. Ligin son sırasında yer alan İstanbulspor ise 10 puanda kaldı.

Galatasaraylı futbolcular, karşılaşmanın ardından galibiyet sevincini tribündeki taraftarlarıyla paylaştı. Maç sonunda galibiyet "üçlü"sünü teknik direktör Okan Buruk ve oğlu Ali Yiğit yaptırdı.

Sarı-kırmızılı takımın teknik heyet ve futbolcuları sahada omuz omuza durarak, taraftarlarla Galatasaray marşları söyledi.