Kerem Aktürkoğlu'nun transferinin geç açıklanma sebebi

Kerem Aktürkoğlu'nun bir aydır İstanbul'da olmasına ve Florya'da idmanlara çıkmasına karşın resmi açıklamanın bekletilmesinin nedeni ortaya çıktı.

600 BİN LİRA KASADA KALDI

Sarı-kırmızılılar eğer 31 Ağustos'tan önce Kerem'in transferi duyursaydı, Başakşehir'e 600 bin TL yetiştirme bedeli ödemek zorunda kalacaktı.

Bu yüzden transfer 2 Eylül'de açıklandı.