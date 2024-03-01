Kerem Aktürkoğlu trafikte tartışma yaşadı

Kerem Aktürkoğlu, dün akşam oynan Karagümrük maçı sonrası trafikte bir kişiyle tartışma yaşadı.

Olayın dün akşam oynanan ve Galatasaray'ın 2-0'lık mağlubiyetiyle sonuçlanan Karagümrük maçıyla ilgisinin olmadığı ve bir trafik tartışması olduğu iddia edildi.

Görüntülerde, Aktürkoğlu'nun tartıştığı vatandaşın "Sen ki Milli Takımın oyuncususun" dediği, Kerem Aktürkoğlu'nun ise cevaben "Evet, öyleyim" dediği duyuldu.

Görüntülerde ayrıca Kerem Aktürkoğlu ve tartıştığı kişiyi olay yerindeki vatandaşların ayırmaya çalıştığı da görülüyor.

Konuyla ilgili Kerem Aktürkoğlu'ndan ya da Galatasaray camiasından herhangi açıklama yapıldı.