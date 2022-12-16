Kerem Aktürkoğlu: "Gerekirse 90 dakika koşarım"

Kerem Aktürkoğlu, Antalya kampında düzenlediği basın toplantısında şampiyonluk yarışı hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Güzel bir hazırlık dönemi geçirdiklerini söyleyen Galatasaray’ın milli yıldızı şu ifadeleri kullandı:

"Gerçekten verimli bir kamp geçirdik. Hazırlık maçlarının sonuçları aldatıcı olmamalı. Lazio maçı bence oyun olarak istediğimiz şekilde sonuçlandı. Bu şekilde devam edersek aradan sonra bizim için çok daha güzel olacak. Ligi de güzel kapatmıştık, kaldığımız yerden devam edeceğimizi düşünüyorum." dedi.

Kaptanlık konusuna da değinen Aktürkoğlu, "Hocayla ve Erdem (Timur) ağabeyle konuştuk. Yönetim ve hoca böyle düşünmüşler. Bu görevi bana verdikleri için teşekkür ettim. Galatasaray kaptanlığı büyük bir sorumluluk, benden önce Selçuk ve Arda ağabey takmıştı. Onlardan ne gördüysem ben de arkadaşlarıma göstereceğimi düşünüyorum." şeklinde konuştu.

Bu sezon geçen sezona göre daha aktif ve efektif olduğunu dile getiren milli oyuncu, "Geçen seneki istatistiklerin üzerindeyim. Sadece benim tarzımda oyuncuların oynadığı zaman skor anlamında bir şeyler yapmasını bekliyorlar, yapamayınca doğal olarak eleştiri oluyor ama bu benim için kriter değil. Gerekirse takımım için 90 dakika koşarım, savunmaya yardım ederim." diyerek sözlerini noktaladı.