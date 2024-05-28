Veda eder gibi konuşmuştu! Kerem ayrılıyor mu?

Galatasaray'ın milli futbolcusu Kerem Aktürkoğlu, kupa töreninde önemli açıklamalarda bulundu.

Aktürkoğlu'nun sözleri, Galatasaray taraftarını duygulandırırken, başarılı futbolcu veda sinyalleri verdi. Duygulu sözlerin ardından Kerem Aktürkoğlu'nun geleceği ise merak konusu oldu.

Kerem Aktürkoğlu, Tivibu Spor'a yaptığı açıklamada, ikinci şampiyonluğunun kendisi için ne kadar özel ve anlamlı olduğunu vurguladı. Aktürkoğlu, "İkinci şampiyonluğum gerçekten çok özel, çok anlamlı benim için. Çok duygusal anlar yaşadım. Umarım Galatasaray her sezon şampiyonluklar yaşar" dedi.

Şampiyonluk kutlamalarında da kısa bir konuşma yapan Kerem Aktürkoğlu, geleceği hakkında ipuçları verdi. Başarılı futbolcu, "Eğer burada olursam, her zaman elimden geleni sonuna kadar yaparım" ifadelerini kullanarak, Galatasaray taraftarlarına belirsizlik içinde bir mesaj bıraktı.

Kerem Aktürkoğlu'nun bu açıklamaları, Galatasaray'lı taraftarların kafasında soru işaretleri uyandırırken, taraftarlar genç oyuncunun takımda kalmasını istiyor.

Kerem Aktürkoğlu, Galatasaray'a transfer olduğu günden bu yana gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekti. Genç oyuncu, hem Süper Lig'de hem de Avrupa kupalarında sergilediği oyunla adından söz ettirdi.

Avrupa'dan isteyen kulüpler var

Geçen sezon gösterdiği performans ile adından söz ettiren ve bu sezon istediği performansı tam anlamıyla gösteremeyen Kerem Aktürkoğlu, kendini yeniden ispatlamak için Avrupa’ya transfer olmak istiyor.

Kariyerine Avrupa’da devam etmek isteyen milli futbolcu ile İtalya’dan Lazio ve İspanya’dan Atletico Madrid ilgileniyor. Bu iki takımın yanı sıra Fransa’dan Lyon takımının önümüzdeki günlerde Kerem Aktürkoğlu için Galatasaray’a resmi teklif yapması bekleniyor.