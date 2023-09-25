Kentsel dönüşüme, yeni düzenleme!

1 Ekim tarihinde yasama çalışmalarına yeniden başlayacak Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde öncelikli gündem başlıklarından biri Kentsel Dönüşüm olacak. Bu çerçevede Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Ak Parti Grubu yeni kentsel dönüşüm yasa tekliği için taslak çalışmasını sürdürüyor. Çalışmaya göre "Kentsel Dönüşüm Başkanlığı" kurulacak, bu başkanlık içinde de İstanbul'a özel bir birim oluşturulacak.

İstanbul'da kentsel dönüşümün hız kazanması için gözler yeni yasama yılına çevrildi. 1 Ekim'de çalışmalarına başlayacak Türkiye Büyük Millet Meclisinde öncelikli yasal düzenlemelerden biri kentsel dönüşüm olacak.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile AK Parti grubu, yeni kentsel dönüşüm yasa teklifi için taslak çalışmasını sürdürüyor. Taslak çalışmaya göre kentsel dönüşüme girecek binalar için kat maliklerinin tamamının rızası yerine üçte ikisinin rızasıyla süreç başlatılabilecek.

Taslak çalışmayla evini kentsel dönüşüme verenlere yapılan kira yardımlarının da arttırılması planlanıyor. Böylece kentsel dönüşüm oranın artması amaçlanıyor.

Taslak çalışmaya göre "Kentsel Dönüşüm Başkanlığı" kurulması, bu başkanlık içinde de İstanbul'a özel bir birim oluşturulacağı belirtiliyor.

Bu birim sadece İstanbul'daki riskli alanların dönüştürülmesine yönelik faaliyet gösterecek ve dönüşüme ilişkin bütçe oluşturacak.

Çalışmaya göre taslakta İstanbul'daki dönüşüm bütçesi için işlevini yitirmiş hazine alanlarının satılması, bazı rezerv alanların kat karşılığı müteahhitlere verilmesine yönelik düzenlemeler yer alacak.